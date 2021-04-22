Görme engellinin de orada gözlerinin açılacağını ve renkleri göreceğini biliyor musun? Bir düşün evladım. Gözümüz şu duvarın arkasındakini göremiyor. Çünkü gözümüz böyle programlanmış. En başta gözümüz küçük, onun için göremiyoruz." Anne, çocuğuna yüce Yaratıcı'yı sevdirecek. Çocuğuna şöyle der: "Sen uykudayken senin üstünü örtmemi, güzel Allah'ım içime yerleştirdi. Ben seni onun için örttüm." Çocukları yüce Rabb'imizle korkutmayın. Onları; yakacak, yakmaya fırsat kollayan bir Allah anlayışıyla dinden uzaklaştırmayın. Hayattan soğutmayın. Hem Allah çocukları niye yaksın. Günahsız, tertemiz, duru, sorumluluk yaşı başlamamış bir sabiyi Allah niye yaksın ki! Hz. Resul (SAV), "Çocuğu olan çocuklaşsın" buyuruyor. Anneler, çocuğu eve hapsedince uyarıyor: