Son dakika haberi... DEM Parti İmralı Heyeti, 10. kez İmralı Adası'nın yolunu tuttu... Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet elebaşı Öcalan'la görüşecek. Görüşmede komisyonun İmralı ziyareti, PKK'nın silah bırakma süreci ve SDG'nin son durumunun ele alınması bekleniyor. Peki, İmralı'daki önceki 9 görüşmede ne yaşandı? Fesih çağrısından silah yakmaya, komisyon kurulmasından "çekilme" kararına Takvim.com.tr, Terörsüz Türkiye sürecinin "İmralı" kronolojisi çıkardı.
Terörsüz Türkiye sürecinde son dönemde seri adımlar atılıyor...
11 Temmuz'da silah yakan PKK, 26 Ekim'de Türkiye'den ve sınır hattındaki mağaralardan çekilme kararı aldı. 24 Kasım'da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkan Vekili ve Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten oluşan komisyon üyelerin MİT koordinesinde helikopterle İstanbul'dan İmralı'ya gitti.
ÖCALAN'DAN SDG'YE MESAJ
3 saatlik kritik görüşmede PKK'nın silah bırakma süreci ve Suriye sahasına dair önemli başlıklar masaya yatırıldı. Görüşmede Öcalan'ın özellikle SDG'ye yönelik "Suriye ordusuna entegre olun" mesajı verdiği öğrenildi.
4 Aralık'ta yapılacak olan Meclis'teki "İmralı" gündemli komisyon öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
DEM Parti İmralı Heyeti, 10. kez İmralı Adası'nın yolunu tuttu... Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet elebaşı Öcalan'la görüşecek.
Görüşmede komisyonun İmralı ziyareti, PKK'nın silah bırakma süreci ve SDG'nin son durumunun ele alınması bekleniyor.
İMRALI'NIN KRONOLOJİSİ: HANGİ ZİYARETTE NE YAŞANDI?
Peki, İmralı'ya yapılan önceki 9 ziyarette ne yaşandı? Bu bağlamda TAKVİM İmralı temalarını kapsayan kronoloji çıkardı.
İlk görüşme 28 Aralık 2024'te gerçekleşti. Heyette Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder yer aldı. Görüşme 3,5 saat sürdü.
İkinci görüşme 22 Ocak 2025'teydi. Heyette Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan yer aldı. Ahmet Türk'ün, sağlık sorunlarından dolayı bu görüşmeye gitmediği açıklandı.
27 ŞUBAT 2025: "PKK KENDİNİ FESHETSİN"
27 Şubat 2025'teki üçüncü görüşme sonrası elebaşı Abdullah Öcalan örgütün kendini feshetmesi gerektiğini açıkladı.
Üçüncü görüşmede heyette yedi kişi yer aldı:
Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER'SİZ DÖRDÜNCÜ GÖRÜŞME
Dördüncü görüşme ise 21 Nisan'daydı. Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol, Öcalan ile görüşme üzere İmralı Adası'na gitti. Heyette yer alan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder o sırada yoğun bakımda tedavi görüyordu.
5-7 Mayıs'ta sözde 12. Kongresini toplayan PKK, 9 Mayıs'ta kendini feshettiğini duyurdu. İmralı Heyeti'nin beşinci görüşmesi PKK'nın fesih kararı sonrası gerçekleşti. 18 Mayıs'ta Pervin Buldan ve avukat Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti. Görüşmenin ardından Abdullah Öcalan'ın yazılı mesajı yayımlandı.
ALTINCI VE YEDİNCİ ZİYARETTE ANA GÜNDEM: PKK SİLAH YAKTI
6 Temmuz'daki 6. görüşme PKK'nın silah yakması öncesi gerçekleşti. 2.5 saat süren görüşmede Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol yer aldı. 11 Temmuz'da PKK silah yaktı.
25 Temmuz'daki yedinci görüşmede Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol yer aldı. Görüşmede ağırlıklı olarak PKK'nın silah yakması konuşuldu.
8. GÖRÜŞME... ÖCALAN'DAN "3 KİLİT KAVRAM" MESAJI
DEM Parti İmralı Heyeti, 28 Ağustos'ta İmralı'da 8. kez Abdullah Öcalan'la görüştü.
Öcalan görüşmede heyete, "Demokratik toplum, barış ve entegrasyonun, bu sürecin üç kilit kavramı olduğunu" söyledi. "Adımların ivedilikle atıldığı yeni bir aşama gerek" dedi.
3 KASIM 9. GÖRÜŞME
DEM Parti İmralı Heyeti 3 Kasım'da 9. kez İmralı'nın yolunu tuttu. Görüşme üç saat sürdü.
Görüşmede Öcalan, "Türk-Kürt ilişkisinin bin yıllık iki sütun olarak bugüne geldiğinin tespit edilmesi önemlidir. Bu sütunların görülmesi, anlaşılması ve onarılması suretiyle birlikteliğin güçlendirilmesi gerekir. Yıkıcı ve negatif değil, pozitif bir aşamayı geliştirmeye çalışıyoruz." demişti.