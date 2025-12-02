Putin 200 bin asker gönderdi: Rusya kritik bölgeyi ele geçirdi! Zamanlamaya dikkat

Rus askerleri Pokrovks'ta, Reuters

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Ukraynalı yetkililer ise barış anlaşması devam ederken Rusya'nın daha fazla toprak talep etmek için Pokrock'u ele geçirdiğini öne sürdü. Rusya Pokrovsk'u Washington-Moskova arasında görüşmeler devam ederken ele geçirdi.

TRUMP'IN TEMSİLCİSİ PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Florida'da ise Kiev ve Washington heyetleri, zorlu savaşın hangi şartlar altında sona erdirileceğini görüşmek üzere bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un da Putin'le Moskova'da bir araya gelerek ileri görüşmeler yapması bekleniyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ve Rusya'nın Ukrayna topraklarının Moskova'ya verilmesi yönündeki taleplerinin barış görüşmelerinin "en zor" kısmı olduğunu söyledi.