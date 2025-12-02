PODCAST CANLI YAYIN

Putin 200 bin asker gönderdi: Rusya kritik bölgeyi ele geçirdi! Zamanlamaya dikkat

Washington-Moskova hattında barış görüşmeleri devam ederken Rusya Ukrayna’da kritik bir bölgeyi ele geçirdi. Putin’in bölgeye 200 bin asker gönderdiği belirtilirken Kiev cephe hattının düştüğü iddialarını reddetmesine rağmen Rus savaşçılarının doğu Ukrayna kentinde bayrak salladıkları görüldü. Öte yandan Rusya’nın barış görüşmelerinin ortasında yaptığı hamle dikkat çekti.

Rusya ile ABD arasında Ukrayna görüşmeleri devam ederken Rusya Ukrayna'nın kritik kenti Pokrovsk'u ele geçirdiğini söyledi. Kiev cephe hattının düştüğü iddialarını reddetmesine rağmen Rus savaşçılarının doğu Ukrayna kentinde bayrak salladıkları görüldü.

RUSYA KRİTİK BÖLGEYİ ELE GEÇİRDİ

Kiev-Moskova hattında Pokrovsk mücadelesi 18 aydan uzun süredir devam ediyor. Rus ordusu kış gelmeden önce zafer elde etmek amacıyla son haftalarda şehre yönelik baskıyı artırdı.

PUTİN 200 BİN ASKER GÖNDERDİ

Putin'in bölgeye 200 bin civarında asker gönderdiği iddia edildi.

Rusya, Putin'in bir gün önce cephe hattını ziyaret etmesinin ardından pazartesi günü Pokrovsk'u ele geçirdiğini duyurdu.

Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov, komutanına Rus birliklerinin gün içinde şehri ele geçirdiğini bildirdi.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Ukraynalı yetkililer ise barış anlaşması devam ederken Rusya'nın daha fazla toprak talep etmek için Pokrock'u ele geçirdiğini öne sürdü. Rusya Pokrovsk'u Washington-Moskova arasında görüşmeler devam ederken ele geçirdi.

TRUMP'IN TEMSİLCİSİ PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Florida'da ise Kiev ve Washington heyetleri, zorlu savaşın hangi şartlar altında sona erdirileceğini görüşmek üzere bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un da Putin'le Moskova'da bir araya gelerek ileri görüşmeler yapması bekleniyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ve Rusya'nın Ukrayna topraklarının Moskova'ya verilmesi yönündeki taleplerinin barış görüşmelerinin "en zor" kısmı olduğunu söyledi.

