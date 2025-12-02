ABD basını, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN'a ilişkin dikkat çeken bir analiz yayımladı. Analizde KAAN'ın yalnızca milli bir teknoloji hamlesi olmadığını, aynı zamanda küresel savunma pazarında yepyeni bir dönemi başlatan stratejik bir proje hâline geldiği yazıldı. National Security Journal'daki haberde KAAN'ın kısa sürede ulaştığı hızın "Batı standartlarına göre olağanüstü ve şaşırtıcı" olduğunun altı çizildi.

Foto: AA

F-35 PROGRAMINDAN ÇIKIŞ, TETİKLEYİCİ BİR KIRILMA NOKTASI OLDU

Haberin detaylarında Türkiye'nin 2019'da S-400 krizi nedeniyle F-35 programından çıkarılmasının, Ankara'yı tam teknolojik egemenlik hedefi doğrultusunda KAAN'a yönelttiği ifade edildi. Bu süreçte hem siyasi hem finansal kapasitenin TF-X projesine aktarıldığı, "uzun vadeli bağımlılığı bitirme" kararlılığının programı hızlandırdığı kaydedildi.

Başkan Erdoğan'dan 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda yaptığı açıklamada ʺKötü komşu adamı mal sahibi yaparmışʺ sözünü hatırlatarak, Türkiye'yi de dost ve müttefiklerin savunma sanayinde mal sahibi yaptığını söylemişti

ENDONEZYA İLE 10 MİLYAR DOLARLIK HAMLE: İLK BÜYÜK SINAV

KAAN'ın uluslararası pazara gerçek bir giriş yaptığı Endonezya anlaşması oldu. Yaklaşık 10 milyar dolarlık paket, 48 KAAN'ın 10 yıl içinde teslim edilmesini ve Endonezyalı firmalarla geniş ölçekli endüstriyel iş birliğini kapsıyor. ABD'li uzmanlara göre bu adım iki şeyi kanıtlıyor:

KAAN artık gerçek bir 5. nesil platform ve Türkiye, ABD-Avrupa-Rusya-Çin rekabetine yeni bir alternatif olarak giriyor.

Analizde ayrıca Endonezya'nın seçimiyle KAAN'ın "Asya'da yeni ve gizli bir hava gücüne dönüşmeye aday olduğu" değerlendirmesi yer aldı.

HIZ REKORU KIRAN GELİŞTİRME TAKVİMİ

KAAN'ın 21 Şubat 2024'teki ilk uçuşu, stealth gövde tasarımı, fly-by-wire sistemleri ve temel aviyonik mimarinin olgunlaştığını gösterdi. Uçak bu sortide 8.000 feet irtifaya çıktı, 230 knot hıza ulaştı ve 13 dakika havada kaldı.

ABD basını, 2025'te ikinci prototipin sahneye çıktığını, TUSAŞ tesislerinde diğer prototiplerin de yapısal çalışmalarının sürdüğünü belirtiyor.

Şu anda radar, elektronik harp sistemleri, sensör füzyonu ve görev bilgisayarları tam entegrasyon aşamasında.

Milli Muharip Uçak KAAN, Foto: AA

"BATILI PROGRAMLARLA KARŞILAŞTIRILDIĞINDA OLAĞANÜSTÜ HIZLI"

Haberde, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in üretim takvimine ilişkin dikkat çekici açıklamaları da aktarıldı. Kotil'e KAAN'ın ilk seri üretim paketi olan Block 10, toplam 20 uçaktan oluşacağını ve bu uçaklar 2028 yılında Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edileceğini kaydetmişti.

Programın sonraki aşamalarında ise üretim kapasitesinin hızla yükseltilerek ayda iki KAAN seviyesine çıkmasının hedeflendiği kaydedildi.

ABD'li uzmanlar, Türkiye'nin bu takvime bağlı kalması hâlinde, bugün yalnızca prototip aşamasında olan KAAN'ın dört yıl gibi kısa bir sürede operasyonel güce ulaşabileceğini vurguluyor. Bu sürecin, "Batılı muadilleriyle kıyaslandığında son derece agresif ve olağanüstü hızlı bir tempo" olduğu ifade ediliyor.

Milli Muharip Uçak KAAN, Foto: AA

"KÜRESEL PAZARDA YENİ BİR OYUNCU DOĞUYOR"

National Security Journal analizini şu sözlerle noktaladı: