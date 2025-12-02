Kadraj Galeri Kadraj İkon Polar vorteksle kar rotası değişti! Yeni sağanak dalgası 48 saat sonra geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Aralık tarihli hava durumu raporunu yayımlayarak birçok bölge için önemli uyarılarda bulundu. Son değerlendirmelere göre Karadeniz'in doğusunda yağmur etkisini artırırken, Doğu Anadolu'nun bazı illerinde kar yeniden kendini gösterecek. Peki İstanbul'da yağmur yağacak mı? Kar yağışı hangi bölgelerde etkili olacak? İşte yeni hava durumu raporu ve uzman yorumları!

Giriş Tarihi: 02.12.2025 07:17
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava düzenine işaret ediyor. Özellikle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Rize, Artvin, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde gün boyunca aralıklı yağış bekleniyor. Kıyı şeridinde yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların iç kesimlerde karla karışık yağmura, yüksek alanlarda ise tamamen kara dönmesi öngörülüyor.

Sabah ve Gece Siste Görüş Mesafesi Düşecek
Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

Batıda Hafif Isınma Bekleniyor
Hava sıcaklıklarında belirgin bir değişim beklenmiyor; ancak batı bölgelerde 1 ila 3 derece arasında artış öngörülüyor. İç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar aynı seviyelerde kalacak. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden değerlerin hafta boyunca korunacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar Güneyli Akışta, Akdeniz'de Kuzeyden Esecek
Rüzgârın ülke genelinde ağırlıklı olarak güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise rüzgarın kuzeyli yönlerden esmesi öngörülüyor.

A Haber canlı yayınına konuk olan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Türkiye'nin yeni haftada nasıl bir hava akışıyla karşılaşacağına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Tek, mevcut yağışlı sistemin bugün Doğu Karadeniz üzerinden çekileceğini, batıda ise etkisini tamamen yitireceğini söyledi.