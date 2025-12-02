Polar vorteksle kar rotası değişti! Yeni sağanak dalgası 48 saat sonra geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava düzenine işaret ediyor. Özellikle Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Rize, Artvin, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde gün boyunca aralıklı yağış bekleniyor. Kıyı şeridinde yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların iç kesimlerde karla karışık yağmura, yüksek alanlarda ise tamamen kara dönmesi öngörülüyor.