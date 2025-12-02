Polar vorteksle kar rotası değişti! Yeni sağanak dalgası 48 saat sonra geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Aralık tarihli hava durumu raporunu yayımlayarak birçok bölge için önemli uyarılarda bulundu. Son değerlendirmelere göre Karadeniz'in doğusunda yağmur etkisini artırırken, Doğu Anadolu'nun bazı illerinde kar yeniden kendini gösterecek. Peki İstanbul'da yağmur yağacak mı? Kar yağışı hangi bölgelerde etkili olacak? İşte yeni hava durumu raporu ve uzman yorumları!
Giriş Tarihi: 02.12.2025 07:17