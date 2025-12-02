Asgari ücret maratonu başladı! Bakan Işıkhan açıkladı: Tüm tarafları masada görmek istiyoruz

Türk lirası (AA) ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR? İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Oy çokluğu ile karar verecek olan komisyon, nihai karara kadar genellikle 4 toplantı gerçekleştiriyor. MASAYA NELER GELECEK? Çalışmalarda öncelikle gerçekleşen ve hedef enflasyon dikkate alınacak. Bunun yanında geçim şartları ve istihdamın korunması gibi kriterler de göz önünde bulundurulacak. TÜİK başta olmak üzere ilgili kurumlardan gelen veriler ve araştırmalar da değerlendirilecek.

Türk lirası (AA) FORMÜLLERE GÖRE NE KADAR ARTIŞ OLACAK? Örneğin; asgari ücret yüzde 28.5 artırılırsa, çalışanların eline geçen para 22 bin 104 liradan 28 bin 405 liraya çıkacak. Yüzde 30 zam yapılması halinde de asgari ücret net 28 bin 736 liraya yükselecek. 2025'te gerçekleşecek enflasyon oranı ve refah payı eklenerek asgari ücret belirlenirse, bu oranların da üstüne çıkılacak. Yüzde 35'lik bir zam asgari ücretin netini 29 bin 841 liraya taşırken, yüzde 40 artış halinde de 30 bin 946 lira seviyesi görülecek. VERGİ DESTEĞİ SÜRECEK Mİ? Ocak 2022'den itibaren asgari ücret vergi dışı tutuldu. Bu imkandan bütün çalışanlar yararlanıyor. Vergi istisnası sürecek. 2026 yılı Bütçe Kanunu Teklifi'nde asgari ücret vergi istisnasından dolayı çalışanların gelirlerine sağlanacak katkı 1 trilyon 92 milyar lira olarak öngörüldü. Türk lirası (AA) VERGİ AVANTAJI NE SAĞLIYOR? Asgari ücret arttıkça çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı yükseliyor. Bu, işverenle brüt ücretten anlaşan çalışanlara yansıyor. Yani asgari ücret kadar tutarın vergi dışı olması nedeniyle brüt ücretle çalışanlara avantaj söz konusu. İşverenle net ücretle anlaşarak çalışanlarda ise vergi avantajından işverenleri faydalanıyor.

Türk lirası (AA) DİĞER ÇALIŞANLARA NASIL YANSIYACAK? Asgari ücret artışı diğer çalışanlara yapılacak zam için de referans olacak. Özel sektör iş yerlerinde daha yüksek maaşla çalışanların ücretleri de yeniden düzenlenecek.