Biz insana, ana babasına iyilik yapmasını emrettik. Şayet onlar seni, hakkında bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa bu takdirde onlara itaat etme (Ankebut, 8).
Bu ayet, sahabeden Hz. Sa'd bin Ebi Vakkas (RA) hakkında indi. Hz. Sa'd'ın annesi putperestti. Annesi, oğlunu İslam'dan döndürmek için çok ısrar etti. Hz. Sa'd dinlemeyince annesi açlık grevine başladı.
İki gün boyunca yemek yemedi, su içmedi. Müthiş rahatsızlandı. Gayesi, Hz. Sa'd'ı zorlamaktı. Ama Sa'd (RA) hiç geri adım atmadı. Kadın, Hz. Sa'd'ın dönmeyeceğini anlayınca da boykotu bıraktı. İşte ayet bu nedenle indi.