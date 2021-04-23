ANNE BEDDUASI

Elbette haksız hiçbir beddua tutmaz. Ama haklı mağdur olan bir annenin bedduasına da hiçbir şey engel olmaz. Onların bedduasını değil, duasını almak lazım.Hz. Peygamber (SAV) mescitte minbere çıktığında üç kez üst üste "Amin" dedi. Daha sonra da şöyle açıkladı: "Ben minberdeyken Cebrail (AS) geldi ve 'Ramazan ayı gelmesine rağmen içki gibi günahları işlemeye devam eden adamın burnu sürünsün' dedi, ben de 'Amin' dedim. 'Anne veya babasından biri veya ikisi yanında ihtiyarlamasına rağmen onların duasını alamayan ve cennete giremeyen adamın burnu sürünsün' dedi, 'Amin' dedim." Anne ve babalar affa vesiledir. Cennete girebilme sebebidir. Bilenler ve hakkını verenler için.