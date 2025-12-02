Özgür Özel'den 'cellat' geri vitesi! DEM Parti önce "akıl tutulması" dedi sonra eski defterleri açtı: Hepiniz borçlu çıkarsınız









BAKIRHAN DA TOPA GİRDİ



Özgür Özel geri vites yapsa da DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan partisinin grup toplantısında "Stockholm sendromu" sözlerine yanıt verdi.



"Ana muhalefet partisinin lideri partimize bazı ithamlarda bulundu" diyen Bakırhan,"Biz TBMM'de yasa konuşurken, sokaklarda barışı toplumsallaştırmaya çalışırken siz kürsüden neden bir halkı aşağılayıcı sözler söylüyorsunuz Sayın Özel?" sorusunu sordu.



DEM PARTİ ESKİ DEFTERLERİ AÇTI: BORÇLU ÇIKARSINIZ



Bakırhan, CHP'ye "Herkes çok iyi bilsin ki cellat defterini açacaksak, geçmişi konuşacaksak hepiniz borçlu çıkarsınız" dedi.



Şu ifadeleri kullandı:



Herkes çok iyi bilsin ki cellat defterini açacaksak, geçmişi konuşacaksak hepiniz borçlu çıkarsınız. Herkesi polemikçi dilden vazgeçmeye çağırıyorum. Açık konuşun, bu sürecin karşısındaysanız sağa sola çekmeden sözünüzü açık söyleyin ama barıştan yanaysanız da açık konuşun. Gelin birlikte mücadele edelim.



Ana muhalefet partisi süreç karşıtlarının çekim merkezi olmaya adaysa yanlış yapar. Buradan iktidara yürürüm diye düşünürse kaybeder.