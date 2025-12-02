PODCAST CANLI YAYIN

Özgür Özel'den 'cellat' geri vitesi! DEM Parti önce "akıl tutulması" dedi sonra eski defterleri açtı: Hepiniz borçlu çıkarsınız

CHP ve DEM arasındaki "cellat" gerilimi sürüyor. DEM Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın "Akıl tutulması yaşıyor" dediği Özgür Özel geri vites yaparken topa Tuncer Bakırhan girdi. Bakırhan, "Herkes çok iyi bilsin ki cellat defterini açacaksak, geçmişi konuşacaksak hepiniz borçlu çıkarsınız. Ana muhalefet partisi süreç karşıtlarının çekim merkezi olmaya adaysa yanlış yapar." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şaibe ve yolsuzlukların gölgesinde genel başkan seçildiği 39. Olağan Kurultay'da DEM Parti'ye göndermelerde bulundu.

Özel, "Herkesi Stockholm Sendromu'na kapılmamaya, dün elinden zor kurtulduğumuz celladımıza aşık olmamaya davet ediyorum" dedi.


DEM'DEN ÖZEL'E: AKIL TUTULMASI

CHP'den gelen "cellat" çıkışına DEM Parti'den çok sert bir yanıt geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Özgür Özel'in akıl tutulması yaşadığını söyledi.

Hatimoğlulları, "Celladına aşık olmak ya da Stockholm sendromu metaforunun bizler için kullanılması en hafif tabiriyle bir akıl tutulmasıdır" ifadelerini kullandı.



ÖZGÜR ÖZEL GERİ VİTES YAPTI

Bu sözler sonra Özgür Özel geri adım attı.

NEFES Gazetesi'nden Deniz Zeyrek'e konuşan Özel, "Ben DEM Parti'yi doğrudan hedef almadım. Alınganlık göstermişler. Canları sağ olsun. Tülay Hanım'ın da dediği gibi muhalefet partisinin muhalefet partisiyle bu tür tartışmalar yaşamasını doğru bulmam. O nedenle bu tartışmayı sürdürecek değilim" şeklinde konuştu.





BAKIRHAN DA TOPA GİRDİ

Özgür Özel geri vites yapsa da DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan partisinin grup toplantısında "Stockholm sendromu" sözlerine yanıt verdi.

"Ana muhalefet partisinin lideri partimize bazı ithamlarda bulundu" diyen Bakırhan,"Biz TBMM'de yasa konuşurken, sokaklarda barışı toplumsallaştırmaya çalışırken siz kürsüden neden bir halkı aşağılayıcı sözler söylüyorsunuz Sayın Özel?" sorusunu sordu.

DEM PARTİ ESKİ DEFTERLERİ AÇTI: BORÇLU ÇIKARSINIZ

Bakırhan, CHP'ye "Herkes çok iyi bilsin ki cellat defterini açacaksak, geçmişi konuşacaksak hepiniz borçlu çıkarsınız" dedi.

Şu ifadeleri kullandı:

Herkes çok iyi bilsin ki cellat defterini açacaksak, geçmişi konuşacaksak hepiniz borçlu çıkarsınız. Herkesi polemikçi dilden vazgeçmeye çağırıyorum. Açık konuşun, bu sürecin karşısındaysanız sağa sola çekmeden sözünüzü açık söyleyin ama barıştan yanaysanız da açık konuşun. Gelin birlikte mücadele edelim.

Ana muhalefet partisi süreç karşıtlarının çekim merkezi olmaya adaysa yanlış yapar. Buradan iktidara yürürüm diye düşünürse kaybeder.

