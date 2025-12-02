CHP'li İBB'deki casusluk soruşturmasında Seher Alaçam'ın kayıp telefonu bulundu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturması, yeni elde edilen kritik bir delille tamamen yeni bir aşamaya geçti. Soruşturma dosyasına göre, yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı olan ve soruşturma kapsamında tutuklanan Hüseyin Gün'ün 'manevi annem' dediği Seher Alaçam'ın cep telefonunda bulunan binlerce şifreli e-posta, dosya ve mesaj inceleniyor. Hüseyin Gün ile ilgili ilk ihbar, Seher Alaçam'ın öz oğlu tarafından "farklı ülkeler lehine ajanlık yaptığı, görüşmelerini gizlemek için kriptolu telefonlar kullandığı ve ülkelerin iç karışıklıklarını gizlice finanse ettiğine" dair beyanıyla başlatılmıştı. Gün'ün, FETÖ/PDY ve PKK/KCK bağlantılı hatlarla irtibat kayıtları ve çok sayıda yabancı konsolosluk görevlisiyle iletişimde olduğu tespit edildiği belirtilmişti. Gün'ün hesaplarında yüklü para trafiği olduğu, kaynağı belli olmayan 85 milyon TL nakit paranın çekildiği ve bu tutarın kullanımına dair hiçbir resmi kayıt bulunmadığı tespit edilmişti.