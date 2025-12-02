PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li İBB'deki casusluk soruşturmasında Seher Alaçam'ın kayıp telefonu bulundu!

2019 seçimlerinde CHP'li Ekrem İmamoğlu lehine çalışan Hüseyin Gün’ün “manevi annem” dediği Seher Alaçam’ın kayıp telefonu bulundu. Yalısında şüpheli şekilde ölen Alaçam’ın cihazından çıkan 3 bini aşkın şifreli e-posta ve gizli notlar, casusluk soruşturmasının seyrini değiştirebilir.

Giriş Tarihi:
CHP'li İBB'deki casusluk soruşturmasında Seher Alaçam'ın kayıp telefonu bulundu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturması, yeni elde edilen kritik bir delille tamamen yeni bir aşamaya geçti. Soruşturma dosyasına göre, yabancı istihbarat servisleriyle irtibatlı olan ve soruşturma kapsamında tutuklanan Hüseyin Gün'ün 'manevi annem' dediği Seher Alaçam'ın cep telefonunda bulunan binlerce şifreli e-posta, dosya ve mesaj inceleniyor. Hüseyin Gün ile ilgili ilk ihbar, Seher Alaçam'ın öz oğlu tarafından "farklı ülkeler lehine ajanlık yaptığı, görüşmelerini gizlemek için kriptolu telefonlar kullandığı ve ülkelerin iç karışıklıklarını gizlice finanse ettiğine" dair beyanıyla başlatılmıştı. Gün'ün, FETÖ/PDY ve PKK/KCK bağlantılı hatlarla irtibat kayıtları ve çok sayıda yabancı konsolosluk görevlisiyle iletişimde olduğu tespit edildiği belirtilmişti. Gün'ün hesaplarında yüklü para trafiği olduğu, kaynağı belli olmayan 85 milyon TL nakit paranın çekildiği ve bu tutarın kullanımına dair hiçbir resmi kayıt bulunmadığı tespit edilmişti.

Hüseyin Gün (takvim.com.tr)Hüseyin Gün (takvim.com.tr)

3 BİN ŞİFRELİ E-POSTA

FETÖ yöneticisi Mustafa Özcan ile yüz yüze görüştüğü de belirlenen Gün'ün telefon rehberinde MI6, GCHQ, Savunma İstihbaratı ve ABD ile İsrail'in çeşitli istihbarat birimlerinde görev yapmış çok sayıda üst düzey isme ait GSM numaraları tespit edilmişti. Gün, "yabancı istihbarat yapılanmalarıyla irtibatlı olarak bilgi temin etme, kriptolu haberleşme kullanma, seçimle siyasi süreçleri manipüle etme ve çokuluslu yapılar adına casusluk faaliyetinde bulunma" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. 2019'daki seçimlerin ardından Hüseyin Gün ile birlikte İmamoğlu'nu ziyaret eden Seher Alaçam, yaşadığı yalının havuzunda yüzüstü şekilde boğularak ölmüştü. Alaçam'a ait cep telefonu ise bulunamamıştı. Takvim'den Abdurrahman Şimşek'in haberine göre yapılan soruşturma kapsamında telefon bulundu. Cihazdan adeta bir istihbarat arşivi ortaya çıktı. 3 binden fazla şifreli e-posta, ek dosyalar, silinmiş yazışmaların geri getirilen kayıtları, bulut klasörlerinde gizli veri akışları olduğu belirlendi. Yabancı servislerle bağlantıyı gösteren notlar ile "Wickr" ve benzeri kriptolu haberleşme uygulamalarına ait kullanıcı adlarının da yer aldığı tespit edildi.

Ekrem İmamoğlu ve Seher Alaçam (takvim.com.tr)Ekrem İmamoğlu ve Seher Alaçam (takvim.com.tr)

SORUŞTURMANIN EN KRİTİK DELİLİ

Başsavcılık kaynakları, Alaçam'ın telefonundaki binlerçe şifreli mesajın deşifre edilmesiyle birlikte casusluk soruşturmasının seyrinin tamamen değişebileceğini belirtiyor. Hüseyin Gün'ün faaliyetleriyle Alaçam'ın ölümü arasında bir bağlantı olup olmadığı da yeniden araştırılıyor.

İngiliz MI6 için çalışan, CIA ve Mossad’la ilişkili FETÖ’cü Mustafa Özcan’a yakın isim Hüseyin Gün ve Seher Alaçam, Ekrem İmamoğlu’nun odasında görülüyor. (Takvim.com.tr)İngiliz MI6 için çalışan, CIA ve Mossad’la ilişkili FETÖ’cü Mustafa Özcan’a yakın isim Hüseyin Gün ve Seher Alaçam, Ekrem İmamoğlu’nun odasında görülüyor. (Takvim.com.tr)

Alaçam'ın ölümünün ardından yalının güvenlik kameralarının bir bölümünün çalışmadığı, telefonunun ise kayıp olduğu belirtilmişti. Ele geçirilen telefondaki bilgilerin, hem şüpheli ölümün arka planını yeniden aydınlatabilecek hem de casusluk faaliyetlerinin boyutunu gözler önüne serecek nitelikte olduğu kaydedildi. İstihbarat kaynakları, telefondaki bilgilerin soruşturmanın en kritik delili olabileceğini belirtiyor.

Eski CIA çalışanı Aaron Barr (takvim.com.tr)Eski CIA çalışanı Aaron Barr (takvim.com.tr)

SEÇİMLERİ MANİPÜLE ETTİLER

Yabancı istihbarat servisleriyle dirsek temasında bulunan Hüseyin Gün'ün, başında eski CIA çalışanı Aaron Barr'ın olduğu ekibiyle birlikte 2019 seçimlerinde, Ekrem İmamoğlu lehine çalıştıkları saptanmıştı. İBB'ye ait mail içerikleri ve verilerin, bu isimlere İmamoğlu'nun talimatıyla açıldığı ve yabancı istihbarat servisleri tarafından ele geçirilmesine sebebiyet verildiği ortaya çıkmıştı. 2019 seçimlerinin Ekrem İmamoğlu lehine manipüle edilmesi için Aaron Barr tarafından geliştirilen ve istihbarat servislerince de kullanılan PQ isimli yazılım ile seçmenlerin sosyal medya paylaşımları ve özel mesajlarına da ulaşıldığı belirlenmişti.

CHPli İBBye operasyon bilgisini İmamoğluna sızdıran köstebek savcı deşifre olduCHPli İBBye operasyon bilgisini İmamoğluna sızdıran köstebek savcı deşifre oldu
CHPye Ekosistem ipotek koydu! Formalite kurultay Özgür olmayan genel başkan... Kılıçdaroğlu ve sadık vekillere ihraç tehdidiCHPye Ekosistem ipotek koydu! Formalite kurultay Özgür olmayan genel başkan... Kılıçdaroğlu ve sadık vekillere ihraç tehdidi

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li İBB'deki casusluk soruşturmasında Seher Alaçam'ın kayıp telefonu bulundu!
Emekliye yüzde 13 memura yüzde 19 zam! En düşük maaş ne kadar olacak? Ocak hesabı TAKVİM'de
Başkan Erdoğan'dan kaos tüccarlarına net mesaj: "Tehditler karşısında ürkecek devlet değiliz"
Asgari ücret maratonu başladı! Pazarlık masası kuruluyor: 2 formül tek zam
Aslan başladı Kanarya bitirdi! Fenerbahçe - Galatasaray: 1-1 | MAÇ SONUCU
Trump’tan İsrail’e açık mesaj: "Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdür"
Bayrak düşmanlığı ekranda: Sözcü TV Barzani yayınında Türk Bayrağı'nı sansürledi
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama!
ÖZEL | Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi kavga! Polis müdahale etti gerçek ortaya çıktı
Son dakika: Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Mahkeme cezasını açıkladı
Kurultay bitti cadı avı başladı! CHP'yi karıştıran röportaj... TAKVİM'e konuşan Hasan Ufuk Çakır'a "ihraç" tehdidi
TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı: 21 çeyrektir kesintisiz!
PM ve YDK'yı Silivri esir aldı! CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın isyanı... "Şaibeye karışanlar ihraç edilmeli"
CHP'li İBB'ye operasyon bilgisini İmamoğlu'na sızdıran köstebek savcı deşifre oldu
Bakan Bayraktar Seven Vega'yı Karadeniz'e uğurladı 6. gemi için tarih verdi
Trump ve Maduro arasındaki gizli görüşme sızdı! Washington’dan Caracas’a son çağrı: “Canını seviyorsan ülkeyi terk et!”
CHP'nin sokak hayvanları düzenlemesini engelleme girişimi yine tutmadı: Yüksek mahkeme itiraza noktayı koydu!
Emekliye yüzde 13.04 kök zam: Yeni enflasyon tahmini geldi! SSK, BAĞKUR'luya en az 19 bin 82 TL maaş...
Ankara'da pitbull dehşeti: Köpek sahibi tutuklandı
Asgari ücrette zam maratonu başlıyor! 2 formül 100 kalemde artış