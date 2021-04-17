Ramazan ayı ibadetler konusunda kendimizi yoklama fırsatı veriyor. Namazı ihmal ediyoruz. Tembellik, iş güç, dünya telaşı bizi namazdan alıkoyuyor.
Kur'an-ı Kerim, "Gösteriş için (gaflet veya önemsemeden) namaz kılanların vay haline" (Maun, 5-6) diye hakkını vermeden kılanlara böylesine ağır göndermede bulunuyorsa hiç kılmayanların hali ne olacak diye düşünüyoruz doğrusu. Ama onun cevabı da geliyor: "
Ancak amel defterleri sağdan verilenler, onlar cennettedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: 'Sizi Sekar'a (cehenneme) ne soktu?' Suçlular derler ki: