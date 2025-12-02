Emekliye yüzde 13 memura yüzde 19 zam! En düşük maaş ne kadar olacak? Ocak hesabı TAKVİM'de

Türk lirası (AA) En düşük emekli aylığı ödemesi de bu oran taban aylığa yansıtılırsa 19 bin 128 lirayı bulacak. Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 7.91 enflasyon farkı oluşurken, Ocak zammı da bu oranla yüzde 19.78'e yükselecek. Bin lira taban aylık artışı dahil en düşük maaş memurlarda 50 bin 503 liradan 61 bin 492 liraya, memur emeklilerinde 22 bin 672 liradan 28 bin 157 liraya çıkacak.

ANKET 2: AA Finans'ın 32 ekonomistin katılımıyla yaptığı Enflasyon Beklenti Anketi'nde de Kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1.31 olarak yer aldı. Ankette 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 31.89 oldu.

Emekli (AA) Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 13.04 beklenirken, bu oranın taban aylığa yansıtılması halinde emeklilerde en düşük ödeme 19 bin 82 liraya çıkacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 7.66 enflasyon farkıyla yüzde 19.5 zam yapılacak. En düşük maaş memurlarda 61 bin 351, memur emeklilerinde 28 bin 93 lirayı bulacak.

ANKET 3: Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) İstanbul Üniversitesi iş birliğinde geliştirdiği son FKB Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde ise Kasım ayı enflasyonu tahminlerinin ortalaması yüzde 2.4 oldu. Ankette 2025 yıl sonu enflasyonu ise yüzde 32.08 olarak tahmin edildi.