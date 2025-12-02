Emekliye yüzde 13 memura yüzde 19 zam! En düşük maaş ne kadar olacak? Ocak hesabı TAKVİM'de
Hem memurların hem emeklilerin Ocak zammını gösterecek 6 enflasyon verisinden 5’incisi için gözler 3 Aralık’a çevrildi. İpucu ise anketlerden geldi. 3 anketteki enflasyon tahminleri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 13, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 19 seviyesinde zam alabileceğini gösterdi...
Memurların ve emeklilerin Ocak zammı için gözler yarın açıklanacak Kasım ayı enflasyon verisine çevrildi. Bu veriyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkını gösterecek 6 aylık veriden 5'i belli olacak. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon belli oldu. Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 10.25 çıktı.
Ocak'ta 2025'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur'lulara, 4 ayda yüzde 10.25 artış oluştu. Memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 5 enflasyon farkı ortaya çıkarken, bu oranla yüzde 11'lik zam oranı yüzde 16.55'e ulaştı. Kasım enflasyonu merakla beklenirken, ekonomistlerle yapılan anketler de ipuçları veriyor. 3 anketteki enflasyon tahminleri 3 farklı zam oranına işaret ediyor. İşte detayları...
EN AZ 19 BİN 82 TL MAAŞ
ANKET 1: Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde (PKA) ekonomistlerin Kasım ayı enflasyon tahmini 1.59 olarak yer aldı. Ankette 2025 yıl sonu enflasyonu ise yüzde 32.2 olarak tahmin edildi. Bu tahmin gerçekleşirse 2025'in ikinci 6 yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 13.31'e ulaşacak.
En düşük emekli aylığı ödemesi de bu oran taban aylığa yansıtılırsa 19 bin 128 lirayı bulacak. Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 7.91 enflasyon farkı oluşurken, Ocak zammı da bu oranla yüzde 19.78'e yükselecek. Bin lira taban aylık artışı dahil en düşük maaş memurlarda 50 bin 503 liradan 61 bin 492 liraya, memur emeklilerinde 22 bin 672 liradan 28 bin 157 liraya çıkacak.
ANKET 2: AA Finans'ın 32 ekonomistin katılımıyla yaptığı Enflasyon Beklenti Anketi'nde de Kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1.31 olarak yer aldı. Ankette 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 31.89 oldu.
Bu tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 13.04 beklenirken, bu oranın taban aylığa yansıtılması halinde emeklilerde en düşük ödeme 19 bin 82 liraya çıkacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 7.66 enflasyon farkıyla yüzde 19.5 zam yapılacak. En düşük maaş memurlarda 61 bin 351, memur emeklilerinde 28 bin 93 lirayı bulacak.
ANKET 3: Finansal Kurumlar Birliği'nin (FKB) İstanbul Üniversitesi iş birliğinde geliştirdiği son FKB Ekonomik Görünüm Beklenti Anketi'nde ise Kasım ayı enflasyonu tahminlerinin ortalaması yüzde 2.4 oldu. Ankette 2025 yıl sonu enflasyonu ise yüzde 32.08 olarak tahmin edildi.
Buna göre 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 13.2 olacak. Bu tahmin tutar ve taban aylığa yansıtılırsa, en düşük ödeme 19 bin 109 liraya ulaşacak. Anketteki tahmine göre memurları ve memur emeklilerini ise yüzde 7.81 enflasyon farkıyla yüzde 19.67 zam bekliyor. Bu oran en düşük maaşı memurlarda 61 bin 437, memur emeklilerinde 28 bin 132 liraya yükseltecek.