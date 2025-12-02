Bakanlık yeni listeyi açıkladı: İşte balda hile yapan o 3 marka!
Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşın sağlığını tehlikeye atan "gıda teröristlerini" tek tek açıklamaya devam ediyor. Bakanlık, taklit ve tağşişli gıdalar listesine üç yeni ürününün daha eklendiğini açıkladı. İşte laboratuvar testlerinde hile tespit edilen o 3 marka...
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalara ilişkin denetimlerini sürdürerek güncellenmiş listeyi kamuoyuyla paylaştı.
Bakanlığın yayımladığı son duyuruda, üç yeni bal ürününün daha hileli gıdalar listesine eklendiği bildirildi.
3 BAL MARKASINDA HİLE
"Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında yayımlanan listede, laboratuvar testleri sonucunda bazı markaların "bal" adıyla satışa sunduğu ürünlerde taklit veya tağşiş yapıldığı tespit edildi.
İŞTE O MARKALAR
Hile tespit edilen markalar şöyle:
Ravzabal
Ecegün – Süzme Çiçek Balı
Asbal – Süzme Çiçek Balı