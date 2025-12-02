Bakanlık yeni listeyi açıkladı: İşte balda hile yapan o 3 marka!

Bakanlığın yayımladığı son duyuruda, üç yeni bal ürününün daha hileli gıdalar listesine eklendiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı , taklit ve tağşiş yapılan gıdalara ilişkin denetimlerini sürdürerek güncellenmiş listeyi kamuoyuyla paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 3 bal markasında ʺTaklit veya Tağşiş Tespitiʺ yapıldığını duyurdu (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)

3 BAL MARKASINDA HİLE

"Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında yayımlanan listede, laboratuvar testleri sonucunda bazı markaların "bal" adıyla satışa sunduğu ürünlerde taklit veya tağşiş yapıldığı tespit edildi.