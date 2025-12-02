PODCAST CANLI YAYIN

Bakanlık yeni listeyi açıkladı: İşte balda hile yapan o 3 marka!

Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşın sağlığını tehlikeye atan "gıda teröristlerini" tek tek açıklamaya devam ediyor. Bakanlık, taklit ve tağşişli gıdalar listesine üç yeni ürününün daha eklendiğini açıkladı. İşte laboratuvar testlerinde hile tespit edilen o 3 marka...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bakanlık yeni listeyi açıkladı: İşte balda hile yapan o 3 marka!

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalara ilişkin denetimlerini sürdürerek güncellenmiş listeyi kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlığın yayımladığı son duyuruda, üç yeni bal ürününün daha hileli gıdalar listesine eklendiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 3 bal markasında ʺTaklit veya Tağşiş Tespitiʺ yapıldığını duyurdu (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)Tarım ve Orman Bakanlığı 3 bal markasında ʺTaklit veya Tağşiş Tespitiʺ yapıldığını duyurdu (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)

3 BAL MARKASINDA HİLE
"Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ile "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında yayımlanan listede, laboratuvar testleri sonucunda bazı markaların "bal" adıyla satışa sunduğu ürünlerde taklit veya tağşiş yapıldığı tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 3 bal markasında ʺTaklit veya Tağşiş Tespitiʺ yapıldığını duyurdu (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)Tarım ve Orman Bakanlığı 3 bal markasında ʺTaklit veya Tağşiş Tespitiʺ yapıldığını duyurdu (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)

İŞTE O MARKALAR
Hile tespit edilen markalar şöyle:

Tarım ve Orman Bakanlığı 3 bal markasında ʺTaklit veya Tağşiş Tespitiʺ yapıldığını duyurduTarım ve Orman Bakanlığı 3 bal markasında ʺTaklit veya Tağşiş Tespitiʺ yapıldığını duyurdu

Ravzabal

Ecegün – Süzme Çiçek Balı

Tarım ve Orman Bakanlığı 3 bal markasında ʺTaklit veya Tağşiş Tespitiʺ yapıldığını duyurduTarım ve Orman Bakanlığı 3 bal markasında ʺTaklit veya Tağşiş Tespitiʺ yapıldığını duyurdu

Asbal – Süzme Çiçek Balı

Tarım ve Orman Bakanlığı 3 bal markasında ʺTaklit veya Tağşiş Tespitiʺ yapıldığını duyurduTarım ve Orman Bakanlığı 3 bal markasında ʺTaklit veya Tağşiş Tespitiʺ yapıldığını duyurdu

Bakanlığın yayınladığı listeBakanlığın yayınladığı liste

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Karadeniz'de bir gemi saldırısı daha: MIDVOLGA-2 tankeri hedef alındı
Son dakika! Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: "Ok yaydan çıkmış gemiler yakılmıştır"
CHP'li İBB'deki casusluk soruşturmasında Seher Alaçam'ın kayıp telefonu bulundu!
Spor yazarları Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendirdi: "Rezil bir hakem uygulaması"
Bakanlık yeni listeyi açıkladı: İşte balda hile yapan o 3 marka!
Emekliye yüzde 13 memura yüzde 19 zam! En düşük maaş ne kadar olacak? Ocak hesabı TAKVİM'de
Başkan Erdoğan'dan kaos tüccarlarına net mesaj: "Tehditler karşısında ürkecek devlet değiliz"
Asgari ücret maratonu başladı! Pazarlık masası kuruluyor: 4 formül tek zam
Pitbull saldırısında çocukları yaralanan acılı baba isyan etti!
Polar vorteksle kar rotası değişti! Yeni sağanak dalgası 48 saat sonra geliyor!
Dijital dolandırıcıların yeni tuzağı: "Düşük faizli yüksek tutarlı kredi"
Türkiye'nin en uzun ömürlü illeri açıklandı!
Kurultay bitti cadı avı başladı! CHP'yi karıştıran röportaj... TAKVİM'e konuşan Hasan Ufuk Çakır'a "ihraç" tehdidi
Aslan başladı Kanarya bitirdi! Fenerbahçe - Galatasaray: 1-1 | MAÇ SONUCU
Trump’tan İsrail’e açık mesaj: "Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdür"
Trabzonspor’un Nijeryalı yıldızı ilk dönemine yaklaştı: Onuachu gol krallığında zirvede!
PM ve YDK'yı Silivri esir aldı! CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın isyanı... "Şaibeye karışanlar ihraç edilmeli"
Bayrak düşmanlığı ekranda: Sözcü TV Barzani yayınında Türk Bayrağı'nı sansürledi
Son dakika: Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Mahkeme cezasını açıkladı
Trump ve Maduro arasındaki gizli görüşme sızdı! Washington’dan Caracas’a son çağrı: “Canını seviyorsan ülkeyi terk et!”