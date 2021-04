BİR ESMA: ER-RAKİB

Her varlığı, her işi, her an gözeten, bütün işleri murakabesi altında bulunduran.

BİR HADİS

"Güçlü, güreşte gücünü gösteren değil, öfke anında nefsine (kendine) hâkim olandır." (Buhari, Edeb, 76)