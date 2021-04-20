Gerçek Müslüman, Allah'a iman eden ve Yüce Allah'ın herkesin ve her şeyin Rabbi olduğunu bilendir. Allah'ın rahmet bakışıyla evrene bakandır. Hz. Muhammed'in (SAV) son Peygamber olduğuna iman etmenin yanında diğer peygamberlerin de Hak davetçisi olduğuna iman edendir. Hakkaniyet sahibi olandır.
Aleyhine de olsa adaletten sapmayandır. Haram para yemeyendir. Hak sahibine hakkını verendir. Merhamet sahibi, şefkatli, onurlu, kişilikli, sözünün eri, her türlü iyiliğe açık, mazlumun yanında olandır. Mazlumun, mağdurun, çocuğun, ezilmişin dinini, ırkını ve dilini sorgulamayandır. Yüzüne baktığında ürkemeyeceğindir. İffetli, izzetli olandır.
Lokmasını mağdurla paylaşandır.Yetimi görünce duraksayandır. Ezana, bayrağa, ülkesine bir milimlik iyilik eden her büyüğüne vefalı olandır. İnsanlığın ortak mirasını hoyratça harcamayandır. Allah'tan geldiğine ve yine O'na döneceğine iman edendir. Çilesi ve davası olandır. Anlayışlıdır, sabırlıdır, tahammüllüdür... Edeplidir, temizdir, zariftir... Yeniliğe açıktır, ilimden yanadır, cehalete, yobazlığa karşıdır...