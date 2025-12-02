PODCAST CANLI YAYIN

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile berabere kalarak liderliği koruyan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı kırmızılılar bir dünya yıldızı için daha girişimleri hızlandırdı. İşte o isim ve detaylar...

Süper Lig'de derbide deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı-kırmızılıların ocak ayındaki hedeflerinden biri de Ademola Lookman.


GALATASARAY'DAN İLK RESMİ ADIM

Ademola Lookman'ı bir süredir radarında tutan Galatasaray, Nijeryalı futbolcu için ilk resmi adımını attı.

Matteo Moretto'nun aktardığı habere göre Galatasaray, Ademola Lookman'ın menajeriyle görüşme gerçekleştirdi ve neredeyse reddedilemeyecek bir maaş teklifi sundu.

Galatasaray'ın yaptığı maaş teklifinin, Lookman'ın Atalanta'dan aldığı ücretin epey üzerinde olduğu vurgulandı.


HENÜZ ATALANTA İLE TEMAS YOK

Matteo Moretto, Lookman için Galatasaray ve Atalanta arasında henüz bir temas olmadığını, sarı-kırmızılıların sadece oyuncunun temsilcisiyle görüştüğünü belirtti.



ATALANTA'NIN GÖNDERMEYE NİYETİ YOK

Yine haberde Atalanta'nın, Lookman'ın takımda kalması için her şeyi yapacağını aktaran İtalyan gazeteci, Galatasaray ile oyuncu arasında da henüz anlaşma olmadığının altını çizdi.

