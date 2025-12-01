Kurultay bitti cadı avı başladı! CHP'yi karıştıran röportaj... TAKVİM'e konuşan Hasan Ufuk Çakır'a "ihraç" tehdidi





FONDAŞ EKRANLARDA "İHRAÇ" TEHDİDİ



"Hasan Ufuk Çakır'ın TAKVİM'e verdiği röportajı izledim" diyen Saymaz şu ifadeleri kullandı:



Ben doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'na disiplin cezası yapılacağını düşünmüyorum. Mesela önceki gün CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın TAKVİM'e verdiği röportajı izledim. Orada doğrudan CHP liderine dönük çok sert ifadeler var.



CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç (Takvim.com.tr / Arşiv)



Kurultay günü CHP'li Ali Öztunç'la bu konuyu konuştuğumuzda "Bu kabul edilemez, CHP Genel Başkanına bu sözler söylenemez" dedi. Hasan Ufuk Çakır ve bu çizgiyi sürdürenler açısından bir yeni dönem açılabilir. Böyle bir yol ayrılığına ve arınmaya doğru gidilebilir diye düşünüyorum.



Bir grup partili 19 Mart operasyonunu "darbe" diye değerlendirip ona göre mücadele ederken partinin azınlıkta da olsa bir kısmının "Yolsuzluk operasyonu" deyip karşı görüşe yönelmesi, bunu da iktidar yanlısı kanallarda dile getirmesi aynı anda bir partide var olacak bir durum değil.