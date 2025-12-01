Kurultay bitti cadı avı başladı! CHP'yi karıştıran röportaj... TAKVİM'e konuşan Hasan Ufuk Çakır'a "ihraç" tehdidi
CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, partisinin gidişatından duyduğu rahatsızlığı TAKVİM'de dile getirdi. Çakır'ın sorularımıza verdiği açık cevaplar ve "Yatıyoruz Silivri kalkıyoruz Silivri. Hırsızın partisi olmaz" şeklindeki çıkışı partinin kucağına bomba gibi düştü. 39. Kurultayda gündem olan röportaj Genel Merkez'i de karıştırdı. Dahası Hasan Ufuk Çakır'ın "CHP'deki yapı azmettiriyor" dediği Halk TV'de CHP'li vekil ihraçla tehdit edildi. Bu durum "Parti arınsın" diyenlere kurultay sonrası cadı avı başlatıldı" yorumlarına yol açtı.
Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultay'daki şaibe, yolsuzluk ve rüşvet iddianameleri ve "arınma" çağrılarının gölgesinde 39. Olağan Kurultayını tamamladı.
Kurultay arifesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen, Orhan Sarıbal, Mahir Polat, Gamze Akkuş İlgezdi, Deniz Demir, Mustafa Adıgüzel, Sevda Erdan Kılıç, Rıfat Nalbantoğlu, Hüseyin Yıldız, Hasan Ufuk Çakır ve Hasan Öztürkmen "arınma" bildirisi yayımladı. Daha sonra bizzat Kemal Kılıçdaroğlu "parti rüşvet çarkının müteahhitlerinden arınmalı" çağrısında bulundu.
''Hırsızın partisi olmaz''
Bildiriye imza atan isimlerden biri olan CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'in sorularını yanıtladı.
"HIRSIZIN PARTİSİ OLMAZ, 39. KURULTAY SAĞLIKLI DEĞİL, İDDİANAME BÖYLEYSE VAY HALİNE"
Makam odasının kapılarını TAKVİM'e açan Çakır, CHP'nin mevcut durumunu özetleyen çok önemli manşetler verdi:
- CHP 3-4 kişinin eline düştü.
- Yatıyoruz Silivri kalkıyoruz Silivri. Hırsızın partisi olmaz.
- 39. Kurultay sağlıklı değil.
- Baklava kutusuna parayı ben mi koydum?
- Yolsuzluğu şaibeyi sorduklarında apışıp kalıyoruz.
- İddianame dendiği gibiyse vay halimize, olacakları düşünemiyorum.
- Ali Mahir Başarır haram sofralara oturuyor.
- Kılıçdaroğlu'na trollerle küfür ettirdiler.
- Ertan Yıldız'ı ihraç edemeyenler bizi tehdit ediyor.
"TAKVİM SORDU, ÇAKIR CEVAPLADI, CHP KARIŞTI"
CHP'li bir vekilin partisinin gidişatından duyduğu rahatsızlığı TAKVİM'de dile getirmesi CHP'nin 39. Kurultayı'nda gündem oldu. Genel Merkez'i karıştırdı.
İBB iddianamesinde fonlandığı belirtilen HALK TV'de İsmail Saymaz, kurultaydan sonra bir disiplin mekanizmasının işletilebileceğini ima etti.
Hasan Ufuk Çakır'ın TAKVİM'e demeç vermesinin "Kabul edilemez" olduğunu savunan Saymaz, bu durumu kurultayda CHP'li vekillere sorduğunu anlattı.
FONDAŞ EKRANLARDA "İHRAÇ" TEHDİDİ
"Hasan Ufuk Çakır'ın TAKVİM'e verdiği röportajı izledim" diyen Saymaz şu ifadeleri kullandı:
Ben doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu'na disiplin cezası yapılacağını düşünmüyorum. Mesela önceki gün CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın TAKVİM'e verdiği röportajı izledim. Orada doğrudan CHP liderine dönük çok sert ifadeler var.
Kurultay günü CHP'li Ali Öztunç'la bu konuyu konuştuğumuzda "Bu kabul edilemez, CHP Genel Başkanına bu sözler söylenemez" dedi. Hasan Ufuk Çakır ve bu çizgiyi sürdürenler açısından bir yeni dönem açılabilir. Böyle bir yol ayrılığına ve arınmaya doğru gidilebilir diye düşünüyorum.
Bir grup partili 19 Mart operasyonunu "darbe" diye değerlendirip ona göre mücadele ederken partinin azınlıkta da olsa bir kısmının "Yolsuzluk operasyonu" deyip karşı görüşe yönelmesi, bunu da iktidar yanlısı kanallarda dile getirmesi aynı anda bir partide var olacak bir durum değil.
"CHP ARINSIN" DİYENLER HEDEFTE
Fonlanan Halk TV'nin Çakır'ın TAKVİM'e konuştuğu için ihraç edilmesini savunan yayınları dikkatlerden kaçmazken akıllara "CHP arınsın diyenlere cadı avı mı başlatıldı?" sorusu geldi.
Nitekim Hasan Ufuk Çakır da CHP'deki yapının Halk TV'yi bu doğrultuda kullandığını düşünüyor.
Çakır, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bir şey var, bir yapı var. İşlerine geldiği zaman Hasan Ufuk Çakır'a sövdürüyorlar. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekiliyim. Utanmıyor musunuz siz? Halk TV'ye siz çıkıyorsunuz. Hep Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler çıkıyor. Bir de bana saldırttırıyorsunuz. Bunun finansörü kim? Halk TV'nin sahibi nerede? İngiltere'de. Yakalama emri var. Kimin kimle dostluğu var?" dedi.