Borsa manipülatörlerine operasyon: 12 şüpheli yakalandı! Listede Aref ve Gökhan Gönül de var

Aref Ghafouri (AA)

7 KİŞİ TUTUKLANDI 12 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul merkezli 5 ilde yürütülen operasyonda 7 kişi tutuklandı, 12 kişi gözaltında, 6 kişi hakkında yakalama-arama işlemleri sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Şüpheliler Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu isimli 7 kişinin tutuklu olarak Cezaevinde oldukları, şüpheliler Aref Ghafourı, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler ,Gökhan Gönül, Emrullah Şalk, Akif Koç isimli 12 kişinin gözaltına alındığı, 6 şüpheli hakkında ise yakalama, arama ve el koyma adli işlemlerinin devam ettiği" ifade edildi.