Borsa manipülatörlerine operasyon: 12 şüpheli yakalandı! Listede Aref ve Gökhan Gönül de var
Borsa İstanbul’da bazı hisse senetlerinde spekülasyon yaparak yapay fiyat hareketleri oluşturduğu tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda illüzyonist Aref Ghafouri ve eski futbolcu Gökhan Gönül’ün de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alınırken, 7 kişi tutuklandı
YAPAY FİYAT HAREKETLERİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporları doğrultusunda bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu belirlendi.
SPK raporlarıyla ortaya çıkarılan usulsüz işlemlerde fiyatları manipüle eden kişilerin 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' ve 'Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı' suçlarını işledikleri tespit edildi.
ÇEŞİTLİ İLLERE OPERASYON DÜZENLENDİ
Savcılığın gözaltı kararının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
7 KİŞİ TUTUKLANDI 12 KİŞİ GÖZALTINDA
İstanbul merkezli 5 ilde yürütülen operasyonda 7 kişi tutuklandı, 12 kişi gözaltında, 6 kişi hakkında yakalama-arama işlemleri sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Şüpheliler Onur Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Emre Kızılırmak, Erol Demir, Osman Özsoy, Suat Hamarat ve Sebahattin Azizağaoğlu isimli 7 kişinin tutuklu olarak Cezaevinde oldukları, şüpheliler Aref Ghafourı, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler ,Gökhan Gönül, Emrullah Şalk, Akif Koç isimli 12 kişinin gözaltına alındığı, 6 şüpheli hakkında ise yakalama, arama ve el koyma adli işlemlerinin devam ettiği" ifade edildi.