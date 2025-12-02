Son dakika! Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: "Ok yaydan çıkmış gemiler yakılmıştır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir

OK YAYDAN ÇIKMIŞ GEMİLER YAKILMIŞTIR



Bahçeli, "Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir. Taviz, tehir veya en küçük tereddüt asla söz konusu değildir. Ok yaydan çıkmış gemiler yakılmıştır." dedi.

Devlet Bahçeli (AA)

TARİHİ BİR FIRSAT EŞİĞİ ÖNÜMÜZDEDİR



Provokasyon peşinde olanların heveslerinin kursaklarında kalacağını belirten Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefini tarihi bir fırsat eşiği olarak nitelendirdi: "Terörsüz Türkiye hedefi Cumhuriyet tarihinin en müessir adım ve atılımıdır. Hedefle ilgili taviz, tehir veya en küçük tereddüt asla söz konusu değildir. Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır. Kararlılığımız aşınmaz ve tartışılmaz düzeydedir. Bu yüksek seviyeyi heba ve heder etmeye kimsenin hakkı yoktur. Aksi istikametteki tavır ve tutumları millete ve devlete yönelik karşı direniş olarak yorumlamak kaçınılmazdır. Tarihi bir fırsat eşiği önümüzdedir."