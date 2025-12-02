Son dakika! Bahçeli'den Terörsüz Türkiye açıklaması: "Ok yaydan çıkmış gemiler yakılmıştır"

PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika haberi! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir. Taviz, tehir veya en küçük tereddüt asla söz konusu değildir. Ok yaydan çıkmış gemiler yakılmıştır." dedi.

Devlet Bahçeli: Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir


OK YAYDAN ÇIKMIŞ GEMİLER YAKILMIŞTIR

Bahçeli, "Terörsüz Türkiye milli ve tarihi bir hedeftir. Taviz, tehir veya en küçük tereddüt asla söz konusu değildir. Ok yaydan çıkmış gemiler yakılmıştır." dedi.

TARİHİ BİR FIRSAT EŞİĞİ ÖNÜMÜZDEDİR

Provokasyon peşinde olanların heveslerinin kursaklarında kalacağını belirten Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefini tarihi bir fırsat eşiği olarak nitelendirdi:

"Terörsüz Türkiye hedefi Cumhuriyet tarihinin en müessir adım ve atılımıdır. Hedefle ilgili taviz, tehir veya en küçük tereddüt asla söz konusu değildir. Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır. Kararlılığımız aşınmaz ve tartışılmaz düzeydedir. Bu yüksek seviyeyi heba ve heder etmeye kimsenin hakkı yoktur. Aksi istikametteki tavır ve tutumları millete ve devlete yönelik karşı direniş olarak yorumlamak kaçınılmazdır. Tarihi bir fırsat eşiği önümüzdedir."

"İFTİRA VE İSNATLAR BİZİ YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEZ"

Bahçeli, Türkgün'e yaptığı açıklamada Terörsüz Türkiye sürecinde ortaya atılan iddialara da tepki gösterdi:

"MHP içinden şahsıma darbe yapılacakmış. Demokrasi sevdalısı Milliyetçi-Ülkücü Hareket'ten nasıl darbeci çıkacak, işin doğrusu gülümseyerek düşündüm. İftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez bunların hepsi fasa fiso."

Suriye'nin kuzeydoğusunda etkili olan SDG/ YPG'nin henüz silah bırakmadığını vurgulayan Bahçeli, İmralı'nın çağrısının PKK'nın yanı sıra bölücü terörün tüm bileşenlerini kapsadığını hatırlattı.

Başkan Erdoğandan kaos tüccarlarına net mesaj: Tehditler karşısında ürkecek devlet değilizBaşkan Erdoğandan kaos tüccarlarına net mesaj: Tehditler karşısında ürkecek devlet değiliz

