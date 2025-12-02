Karadeniz'de bir gemi saldırısı daha: MIDVOLGA-2 tankeri hedef alındı

KAIROS VE VIRAT GEMİLERİNE SALDIRILMIŞTI

28-29 Kasım gecesi Karadeniz’de, Gambiya bayraklı KAIROS ve VIRAT tankerlerine saldırı düzenlendi. KAIROS ağır hasar alıp alev aldı, VIRAT ise hafif hasar gördü ve ikinci bir saldırı daha yaşadı. Saldırıları Ukrayna üstlendi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN UYARI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün (1 Aralık) Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada saldırıya ilişkin konuştu. Erdoğan, "Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğini açıkça tehdit eder boyuta geldiği görülüyor. Cuma günü, münhasır ekonomik bölgemizde ticaret gemilerinin hedef alınması endişe verici bir tırmanmayı işaret ediyor. Bilhassa, kendi münhasır bölgemizde seyir, can ve çevre emniyetini tehdit eden bu saldırıları hiçbir şekilde mazur göremeyiz. Bu tarz durumlarla ilgili tüm taraflara gerekli uyarılarda bulunuyoruz. Savaşı bitirmeye dönük son haftalarda yaşanan hareketliliği de yakından takip ediyor, gerekli katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu her fırsatta ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.