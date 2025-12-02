Karadeniz'de bir gemi saldırısı daha: MIDVOLGA-2 tankeri hedef alındı
Karadeniz'de geçtiğimiz gün "KAIROS" ve VIRAT gemilerine yapılan saldırıların ardından benzer bir olay daha yaşandı. MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan’a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğrad.
Karadeniz'de geçtiğimiz gün "KAIROS" ve VIRAT gemilerine yapılan saldırıların ardından benzer bir olay daha yaşandı.
MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan'a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken hedef alındı.
CANLI ANLATIM
"MIDVOLGA-2 TANKERİ SALDIRIYA UĞRADI"
Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan’a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop’a doğru seyir etmektedir." ifadelerine yer verildi.
KAIROS VE VIRAT GEMİLERİNE SALDIRILMIŞTI
28-29 Kasım gecesi Karadeniz’de, Gambiya bayraklı KAIROS ve VIRAT tankerlerine saldırı düzenlendi. KAIROS ağır hasar alıp alev aldı, VIRAT ise hafif hasar gördü ve ikinci bir saldırı daha yaşadı. Saldırıları Ukrayna üstlendi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN UYARI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün (1 Aralık) Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada saldırıya ilişkin konuştu. Erdoğan, "Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğini açıkça tehdit eder boyuta geldiği görülüyor. Cuma günü, münhasır ekonomik bölgemizde ticaret gemilerinin hedef alınması endişe verici bir tırmanmayı işaret ediyor. Bilhassa, kendi münhasır bölgemizde seyir, can ve çevre emniyetini tehdit eden bu saldırıları hiçbir şekilde mazur göremeyiz. Bu tarz durumlarla ilgili tüm taraflara gerekli uyarılarda bulunuyoruz. Savaşı bitirmeye dönük son haftalarda yaşanan hareketliliği de yakından takip ediyor, gerekli katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu her fırsatta ifade ediyoruz." ifadelerini kullandı.