Fenerbahçe - Galatasaray maçı dünya basınında! "Kaotik derbi"

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılıların 1-0 önde götürdüğü karşılaşma Jhon Duran'ın son saniyelerde attığı golle 1-1 sonuçlandı. Dev derbi dünya basınında da geniş yankı buldu. İşte o manşetler...

FOTMOB: Süper Lig lideriyle beraberliği Duran'ın dramatik golü getirdi

THISDAYLIVE: Osimhen gol atamadı, Jhon Duran Fenerbahçe'yi son anda kurtardı

SOFOOT: Fenerbahçe, yenilmezlik serisini son dakikada kurtardı

FOOTMERCATO: Fenerbahçe, Galatasaray ile son dakikalarda beraberliği kaldı

L'EQUIPE: Galatasaray, İstanbul derbisinde Fenerbahçe'ye uzatmalarda yakalandı

KOHA: Fenerbahçe, Türk derbisinde yenilgiden kurtuldu

TUTTOMERCATO: Galibiyeti olmayan İstanbul derbisi: Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı, Osimhen gol atamadı

ABOLA: Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki kaotik derbi, Türk Ligi'ni kızıştırdı

SAPO: Fenerbahçe, Galatasaray karşısında beraberliği uzatmalarda kurtardı

ZEROZERO: Fenerbahçe, derbinin uzatma dakikalarında beraberliği kurtardı ve zirve yarışı kızıştı

RECORD: Fenerbahçe, heyecan verici İstanbul derbisinde Galatasaray ile son dakikada beraberliği yakaladı

SPORTSCHAU: Heyecanlı İstanbul derbisinde kazanan yok

SKY.DE: Galatasaray, Fenerbahçe karşısında galibiyeti kaçırdı - Sane gol attı

LAOLA1: Son dakika beraberliği! İstanbul derbisinde galip yok

