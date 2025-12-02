Fenerbahçe - Galatasaray maçı dünya basınında! "Kaotik derbi"
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılıların 1-0 önde götürdüğü karşılaşma Jhon Duran'ın son saniyelerde attığı golle 1-1 sonuçlandı. Dev derbi dünya basınında da geniş yankı buldu. İşte o manşetler...
FOTMOB: Süper Lig lideriyle beraberliği Duran'ın dramatik golü getirdi
THISDAYLIVE: Osimhen gol atamadı, Jhon Duran Fenerbahçe'yi son anda kurtardı
SOFOOT: Fenerbahçe, yenilmezlik serisini son dakikada kurtardı
FOOTMERCATO: Fenerbahçe, Galatasaray ile son dakikalarda beraberliği kaldı
L'EQUIPE: Galatasaray, İstanbul derbisinde Fenerbahçe'ye uzatmalarda yakalandı
KOHA: Fenerbahçe, Türk derbisinde yenilgiden kurtuldu
TUTTOMERCATO: Galibiyeti olmayan İstanbul derbisi: Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı, Osimhen gol atamadı
ABOLA: Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki kaotik derbi, Türk Ligi'ni kızıştırdı
SAPO: Fenerbahçe, Galatasaray karşısında beraberliği uzatmalarda kurtardı
ZEROZERO: Fenerbahçe, derbinin uzatma dakikalarında beraberliği kurtardı ve zirve yarışı kızıştı
RECORD: Fenerbahçe, heyecan verici İstanbul derbisinde Galatasaray ile son dakikada beraberliği yakaladı
SPORTSCHAU: Heyecanlı İstanbul derbisinde kazanan yok
SKY.DE: Galatasaray, Fenerbahçe karşısında galibiyeti kaçırdı - Sane gol attı
LAOLA1: Son dakika beraberliği! İstanbul derbisinde galip yok