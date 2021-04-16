Aslında Kur'an-ı Kerim, anlamak isteyenler için çok çarpıcı bir ifadeyle uyarıda bulunuyor: "Bilmediğiniz şeyin ardına düşmeyin. Çünkü göz, kulak ve kalp hepsi sorumludur" (İsra 36).
Göz günahı gözlüyor, özlüyor ve pişkin pişkin izliyor. Kendisine ateşin dokunacağı göz, bu türden gözdür. Kulak da sorumlu. Haramı, mahremi, kendisini ilgilendirmeyen her şeyi dinleyen bir kulak, yaradılışının dışına çıkmış kulaktır. Öyle ya; kulak Kur'an, zikir, hayır ve iyilik sözlerini dinlemek için yaratılmışken haddini aşabiliyor.
Kalp de şaşkın. Rabbine dönecekken kıblesini, gayesini şaşırıyor. Bu ayette kınanan her organ; mahreme dokunma yönüyle de ele alınmış. Hz. Peygamber (SAV) perdeyi aralıyor: