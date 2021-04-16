BİR HADİS

"Bir Müslüman, bir ağaç diker veya bir ekin eker de ondan bir insan, bir kuş ve hayvan yerse, bu yenenler kendisi için sadaka olur." (Buhârî, Müzarea: 1; Müslim, Müsakat: 2)

BİR AYET

"Şüphesiz Rabb'in, dilediğine rızkı bol bol verir ve (dilediğine) kısar. Çünkü O, gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir." (İsra, 30)