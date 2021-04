BİR AYET

"Her kim de O'na salih ameller işlemiş bir mümin olarak varırsa, işte onlar için en yüksek dereceler, içinden ırmaklar akan, içinde ebediyen kalacakları Adn cennetleri vardır. İşte bu, günahlardan temizlenenlerin mükâfatıdır." (Taha 75-76)



BİR HADİS

Peygambere salat-u selam getirmek

"KİM Hz. Peygamber'e (SAV) bir salat getirirse Allah ona on salat getirir, on günahı silinir, on derece yükseltilir."