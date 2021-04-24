



"Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında ise onlara karşı sağır ve kör davranmazlar." (Furkan, 73)

"Mümin erkeklere ve mümin kadınlara, işlemedikleri bir şeyden dolayı eziyet edenler, şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir." (Ahzab, 58)

"Kim kasıtlı veya kasıtsız bir günah işler ve sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, muhakkak ki büyük bir iftira ve apaçık günah yüklenmiş olur." (Nisa, 112)

"Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı onurlu ve zorludurlar." (Maide, 54; Fetih, 29)

"Yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeyler için kıskanıyorlar mı?" (Nisa, 54)

"Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın." (Hucurat, 12)

"Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Zira zannın bir kısmı günahtır." (Hucurat, 12)

"Ey iman edenler! Akitlerin gereğini yerine getirin." (Maide,1)