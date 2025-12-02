Maltepe'de kriz: Belediye çalışanı iş bıraktı sokaklarda çöp dağları oluştu

Maltepe Belediyesi'nde iş bırakma nedeniyle ilçede çöpler birikti (AA)

Belediyeye bağlı kafelerin açılmadığı, park ve bahçelerin işlemlerinin yapılmadığı ilçede çöpler de toplanmadı.

İlçedeki Kışlalı Caddesi'nde pazartesi günleri kurulan semt pazarının çöpleri, işçilerin çalışmaması nedeniyle yolda kaldı. Konteynerlerin çöple dolup taştığı görüldü.

Öte yandan, sendika yönetiminin belediyeyle görüşmelerinin sürdüğü öğrenildi.

Temizlik işçileri adına konuşan Zafer Yılmaz, sendikalarının aldığı karar doğrultusunda "işten kaçınma" haklarını kullandıklarını söyledi.

"2025'İN ÖDEMELERİ, 2026'YA SARKMAMALI"

Ödemelerinin düzenli olarak yapılmasını, huzurlu olarak evlerine ve işlerine gitmek istediklerini belirten Yılmaz, "İkramiyelerimiz, eğitim ücretlerimiz ödenmedi. Market alışverişlerimizle ilgili ödenmesi gereken şeyler duruyor. İşçi olarak bekliyoruz. Yılın son ayındayız, bunlar 2025'in ödemeleri, 2026'ya sarkmamalı. Önümüzde bir aylık süreç var, ne zaman ödeme yapılacağı bize yansıtılmıyor. Beklemedeyiz. 'Ödeyecek gücümüz yok, paramız yok.' diyorlar." şeklinde konuştu.

Yılmaz, sendika temsilcilerinin belediye yönetimiyle görüşmesinden sonra kendilerine bir plan sunulacağını ve buna göre hareket edeceklerini ifade ederek, "O çöpleri yine biz toplayacağız, her tarafı yine biz temizleyeceğiz. Hakkımızı alalım, çöp toplamakla ilgili bir sıkıntımız yok. Yıllardır bu işi yapıyoruz zaten, işimiz bu." dedi.

VATANDAŞ BELEDİYEYE TEPKİ GÖSTERDİ

İlçe sakinlerinden Birgül Tor, pazardan kalan çöplere tepki göstererek, "Böyle bir rezillik olamaz, şuraya bakın. Çoluk çocuk da vatandaş da geçiyor. 67 yaşındayım ama ilk defa pazarımızı böyle görüyorum, şaşırdım. Sabahtan beri böyle rezillik. Dün pazarımız vardı. Gecesinde toplanıyor, sabah pırıl pırıl oluyordu. Bu ne rezillik? Bu kadar olmaz." diye konuştu.

Pazarın kurulduğu sokakta oturan Müşerref Köse, "İşçileri sonuna kadar destekliyorum. İnsanlar emeğinin karşılığını alabilmeli. Ne taahhüt edildiyse yerine getirilmeli. Sadece pazar yerinde değil, oturduğum sokakta da aynı şey var. Bugün sabahtan beri Maltepe'de bir iki işim vardı, her yerde bu çöp yığınları var. Bu Belediye Başkanı Esin Köymen'e kadar hiç böyle bir problem yaşamamıştık Maltepe'de. Esin Hanım geldiğinden beri bu problemleri sık sık yaşıyoruz. Grev yapanların, işi durduranların sonuna kadar arkasındayım." açıklamasını yaptı.