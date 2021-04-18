



Damdaki adam sakince cevap verir: "Devenin damda bulunmayacağını biliyorsun da, Yüce Allah'ın atlas (ipek) döşekte bulunmayacağını bilmiyorsun! İbrahim bin Edhem, ipek döşeklerde Allah aranmaz." Denir ki bu hadise İbrahim bin Edhem için dönüm noktası olur. Her şeyi bırakır. Kendisini Yüce Allah'a adar. 9 yıl halvet hâli yaşar. Herkesten uzaklaşır. Çalışır, yük taşır. Yarısını fakirlere, yarısını kendi ihtiyacına harcar. İşte bu zata Belh şehrinde halk bir gün sorar. Derler ki: "Ey Allah'ın dostu! Neden yaptığımız dualarımız kabul olmuyor? Yaptığımız dualar karşılık görmüyor?"



İbrahim bin Edhem, halka cevap verir: "Çünkü siz Hakk'ı (Allah'ı) bilir ama emirlerini dinlemezsiniz. Hz. Peygamber'i bilir ama sünnetiyle amel etmezsiniz. Kur'an-ı Kerim'i okur ama içindekiyle amel etmezsiniz. Allah'ın nimetini yer ama şükretmezsiniz. Cenneti bilir ama oraya girmek için gayret etmezsiniz. Cehennemi bilir ama ondan kaçmazsınız. Ölüm var dersiniz ama ölüme hazırlanmazsınız. Baba ve annelerinizi mezara koyar ama onlardan ibret almazsınız. Söyleyin bana, dualarınız neden kabul olsun?"