İbrahim bin Edhem şöyle demiş: Hakk'ı (Allah'ı) bilir ama emirlerini dinlemezsiniz, Hz. Peygamber'i bilir ama sünnetiyle amel etmezsiniz, Kur'an-ı Kerim'i okur ama içindekiyle amel etmezsiniz. Söyleyin bana, dualarınız neden kabul olsun?
İbrahim bin Edhem'i bilirsiniz. Belh şehrinde padişahlık yaparmış. Bir gün yatağında yatarken damda gürültü duyar. Merakla dama çıkar. Gürültü çıkarana hesap soracaktır. Damda dolaşan birini görür. İbrahim bin Edhem kızgınlıkla sorar: "Damda ne arıyorsun?" Adam cevap verir: "Devemi kaybettim, devemi arıyorum." İbrahim bin Edhem sinirle sorar: "Be akılsız adam, damda deve ne arar?"
Damdaki adam sakince cevap verir: "Devenin damda bulunmayacağını biliyorsun da, Yüce Allah'ın atlas (ipek) döşekte bulunmayacağını bilmiyorsun! İbrahim bin Edhem, ipek döşeklerde Allah aranmaz." Denir ki bu hadise İbrahim bin Edhem için dönüm noktası olur. Her şeyi bırakır. Kendisini Yüce Allah'a adar. 9 yıl halvet hâli yaşar. Herkesten uzaklaşır. Çalışır, yük taşır. Yarısını fakirlere, yarısını kendi ihtiyacına harcar. İşte bu zata Belh şehrinde halk bir gün sorar. Derler ki: "Ey Allah'ın dostu! Neden yaptığımız dualarımız kabul olmuyor? Yaptığımız dualar karşılık görmüyor?"
İbrahim bin Edhem, halka cevap verir: "Çünkü siz Hakk'ı (Allah'ı) bilir ama emirlerini dinlemezsiniz. Hz. Peygamber'i bilir ama sünnetiyle amel etmezsiniz. Kur'an-ı Kerim'i okur ama içindekiyle amel etmezsiniz. Allah'ın nimetini yer ama şükretmezsiniz. Cenneti bilir ama oraya girmek için gayret etmezsiniz. Cehennemi bilir ama ondan kaçmazsınız. Ölüm var dersiniz ama ölüme hazırlanmazsınız. Baba ve annelerinizi mezara koyar ama onlardan ibret almazsınız. Söyleyin bana, dualarınız neden kabul olsun?"
SORU - CEVAP
Eşim, anne ve babamı ziyaret etmemi yasaklıyor. Buna hakkı var mı?
Eşinizin, anne ve babanızı ziyaret etmenizi engelleme hakkı yoktur. Zira akrabalarla bağı kesmek yasaklanmıştır. Kur'an, anne ve babaya iyiliği emreder. Bu emre engel olmak büyük günahlardandır.
Teravih namazının mahiyeti ve hükmü nedir?
Teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnettir. Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları bağışlanır" buyurmuşlardır.
Zekât vermenin belli bir zamanı var mıdır?
Zekât vermenin belli bir zamanı yoktur. Farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir ayı veya ramazanı beklemeye gerek yoktur. Ancak, zekât vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekâtlarını vermeleri uygun olur.