Müge Anlı canlı izle | atv Müge Anlı bugün tek parça izle! Son bölümde neler oldu?

atv'nin gündüz kuşağında büyük ilgi gören fenomen programı “Müge Anlı ile Tatlı Sert”, her yayın gününde milyonları ekrana kilitlemeyi başarıyor. Kayıp vakalarından şüpheli ölümlere, aile içi çatışmalardan dolandırıcılık iddialarına uzanan geniş konu yelpazesi, Müge Anlı’nın araştırmacı yaklaşımı ve ekibin sahadaki titiz çalışmalarıyla tek tek aydınlatılıyor.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 02 Aralık 2025 09:09

Paylaş





ABONE OL

Toplumun büyük ilgiyle takip ettiği program, gerçek yaşam öyküleri, kayıp dosyaları ve çözülemeyen olayları tek tek işleyerek çözüme kavuşturuyor. Her bölümü büyük bir heyecanla takip edilen yapımda, güncel gelişmeler ve sıcak başlıklar anbean izleyiciyle buluşuyor. İşte Müge Anlı'da kaydedilen son gelişmeler...

(atv) MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU? (1 ARALIK PAZARTESİ) 27 Ekim'de Antalya Falezler'de cenazesi bulunan 4 çocuk babası Sami Kurkuşu'nun cinayete kurban gittiği düşünülüyor. Şüphe bulutları ise 44 yaşındaki adamın son görüştüğü ve 20 yıllık geçmişinin olduğu evli sevgilisi Sibel Yılmaz üzerindeydi. Sami Kurkuşu ölmeden bir gün önce ihaneti öğrendiğini söyleyen eşi Cemile Kurkuşu, "Eşimin ölümünde Sibel Yılmaz sorumlu" dedi. İddiaların odağındaki sevgili Sibel Yılmaz ise yayına katılarak şoke edici açıklamalarda bulundu.

(atv) Falezdeki faciadan önce Sami Kurkuşu ile arasında geçenleri anlatan Sibel Yılmaz, ilişkilerinin nasıl başladığını anlattı. 20 yıldır birbirlerini unutamadıklarını söyleyen Sibel Yılmaz son konuşmalarında ilişkilerini bitirmek için buluştuklarını anlattı. Sami Kırkuşu'nun sır ölümü Canlı yayına bağlanan Sami Kurkuşu'nun arkadaşı, ölmeden 20 gün önce arkadaşının kendisine hayatında evli bir kadının olduğunu ve eşinin 10 gün sonra cezaevinden çıkacağını söylediğini açıkladı. Sami Kurkuşu'nun 27 Ekim'de yaşamını yitirdiği yerden canlı yayın yapıldı. İddiaların odağındaki sevgili Sibel Yılmaz, oturdukları yeri ve neler konuştuklarını anlattı. Sami Kurkuşu'nun yanından kalkıp gittiğini söyleyen Sibel Yılmaz, sevgilisinin Falezler'den kendisini attığını görmediğini söyledi.