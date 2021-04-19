İnsanoğlu yaşadığı dünyada acaba Rabbinin rızasını kazanacak amelleri işleyebiliyor mudur? Bunun dünyada bir sağlaması var mıdır? Yoksa amel defterine yazılan notlar hep "gizemli ve gizli" midir? Kendi kendini test edebilme şansı var mıdır? Daha öz bir ifadeyle mesajın hakkını verebiliyor mudur? Bence bunu görebilme imkânı vardır.
Aslında akşam başınızı yastığınıza koyduğunuzda, Allah'a ve kula karşı iç dünyanız rahatsa mesele yoktur. Bazen yüce Allah'ın mağfiretini "bir hırka" sağlar. Bir gün, bir Allah dostu, dilenen bir kadın gördü. Hava soğuktu. Donduran bir rüzgâr vardı. İnsanlar evlerine varmak için kaçışıyorlardı. Dilenen kadının kucağında ise ufak bir çocuk vardı.
Allah dostu oradan geçti. Gözü küçük çocukta kaldı. Kadın, "Allah için bu fakire bir sadaka" diyordu. Allah dostunun verecek hiçbir şeyi yoktu. Çünkü o da yoksuldu. Belki akşama yiyeceği bir şeyi de yoktu. Dünyalık olarak sadece sırtına giydiği bir hırkası vardı. "Allah için" diyen kadını duyunca hırkasını çıkarıp çocuğun üzerini örttü.