CHP'nin ihraç edemediği Ertan Yıldız ilk kez konuştu! İşte "arkasındayım" dediği ifade: İmamoğlu hafriyat paralarını Londra'ya kaçırdı

CHP'nin ihraç edemediği Ertan Yıldız, İBB iddianamesi sonrası ilk kez konuştu. Etkin pişmanlıktan yararlanan ve "İmamoğlu hafriyatta vurgun yaptı paraları Londra'ya kaçırdı" gibi itiraflarla soruşturmanın seyrini değiştiren Yıldız, "İfadelerimde gerçek dışı hiçbir şey yoktur. Hepsinin her zaman arkasındayım" dedi. Bilindiği üzere Ertan Yıldız, İmamoğlu'nun para kasalarından biri. SİSTEM'in hiyerarşik yapısında "örgüt yöneticisi" konumunda. "CHP arınsın" diyen isimler ise "Ertan'ı ihraç edemeyenler bizi tehdit ediyor" diyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluklarından birini açığa çıkaran İBB iddianamesinde İstanbul'u ahtapot gibi saran haraç ve rüşvet "eko"sistemi deşifre edildi.

İddianame İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ekrem İmamoğlu suç şemasının en başında ve 1 numara. Yapılanmanın 2014 yerel seçim sonrası başladığı vurgulandı. İmamoğlu'na 142 eylemle ilgili cezalandırma talep edildi. 828 ila 2352 yıla kadar hapis cezası istendi. Ertan Yıldız, İBB iddianamesi sonrası ilk kez konuştu



Murat Ongun, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve MI6 ajanı Hüseyin Gün örgüt yöneticisi olarak kayıtlara geçti.
İDDİANAME SONRASI İLK KEZ KONUŞTU: İFADELERİMDE GERÇEK DIŞI HİÇBİR ŞEY YOKTUR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in "İtirafları dönüm noktası oldu. Kamuoyundaki algıyı değiştirdi" dediği İBB İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız iddianame sonrası ilk kez konuştu.

Etkin pişmanlık sonrası ev hapsi kararıyla tahliye edilen İmamoğlu'nun para kasası ve suç örgütünün yöneticisi Ertan Yıldız 24'e yaptığı açıklamada "Başsavcı net olarak belirtti zaten. Benim ifadelerim ortada. İfadelerimde gerçek dışı hiçbir şey yoktur. Hepsinin her zaman arkasındayım" dedi.
"İMAMOĞLU HAFRİYATTA VURGUN YAPTI PARALARI LONDRA'YA KAÇIRDI"

Yıldız'ın "arkasındayım" dediği İBB iddianamesinde de yer alan ifadelerin bir kısmı şu şekilde:

- "Yıllık 150-200 milyon dolar cirosu olan hafriyat döküm alanının gayrıresmi ortağı Ekrem İmamoğlu'dur"

- "Murat Gülibrahimoğlu (İmamoğlu'nun gayriresmi hafriyat işlerindeki ortağı) yüklü miktarda parayla Londra'ya kaçtı. Londra'daki paraların yarısının Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu tahmin ediyorum. Bu para tahminimce bir kaç yüz milyon dolardır. Bu operasyonlar neticesinde belediye dolayısıyla kamu çok ciddi zarara uğramıştır"

- "İBB'deki yapının ikinci büyük finans kaynağı Boğaziçi öngörünüm üzerinden alınan paralardır"

- "Ekrem İmamoğlu adına Fatih Keleş yanıma gelerek bazı firmalara ihaleler verdirmem hususunda telkinlerde bulunmuştur"

- "İstanbul'daki bazı otellerden milyonlarca dolarlık rüşvet alındı"
CHP ERTAN YILDIZ'I İHRAÇ EDEMEDİ

Bilindiği üzere CHP, İBB'deki yolsuzlukları bir bir ifşa eden ve Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu yolsuzluk SİSTEM'inin detaylarını anlatan Ertan Yıldız'ı ihraç edemedi. Yıldız Eylül 2025'te partisinden istifa etti.

Partide yolsuzluğa tepki gösterip "kurultayda şaibe var" diyenler bir bir ihraç edilirken Ertan Yıldız'ın yakın döneme kadar CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde üyeliği devam ediyordu.
GÜRSEL TEKİN: BENİ PARTİDEN ATIYORLAR ERTAN YILDIZ HALA PARTİDE

CHP İstanbul İl Başkanlığı Çağrı Heyeti Başkanı Gürsel Tekin, "Ben Aziz İhsan Aktaş'ın arkadaşı değilim. Ertan Yıldız'ın arkadaşı değilim. Beni partiden atıyorlar, Ertan Yıldız partide" dedi. "Ben Aziz İhsan Aktaş’ın, Ertan Yıldız’ın arkadaşı değilim"



CHP'li Barış Yarkadaş "Ertan Yıldız'ın etkin pişmanlığına rağmen Özgür Özel ihraç edemedi" demişti.
CHP'Lİ ÇAKIR: ERTAN YILDIZ'I İHRAÇ EDEMEYENLER BİZİ TEHDİT EDİYOR

Son olarak Takvim.com.tr'ye konuşan CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, "Ertan Yıldız'ı ihraç etmiyor. Berhan Şimşek'i ihraç ediyor. Gürsel Tekin'i tehdit ediyor. Ya beni tehdit ediyor. Ya yer miyiz biz bunu ya? Ya özellikle Hasan Ufuk Çakır'ı bunu yer mi ya? " diyerek tepkisini dile getirmişti.
CHP'nin ihraç edemediği Ertan Yıldız ilk kez konuştu! İşte "arkasındayım" dediği ifade: İmamoğlu hafriyat paralarını Londra'ya kaçırdı
