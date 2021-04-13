Belki bir daha bu fırsatı yakalayamayız. Geçen sene bu günleri yaşayıp bugün aramızda olmayanlar yok mu? Günahlardan pişman olarak kendimize yeni bir rota çizelim. Fırsatı tepmeyelim. Ramazan, ahiret için bir sermaye. Cennet için bir anahtar. Birbirimize nefret nazarıyla bakmak yerine sevgiyle kucaklaşalım. Bir arada olalım. Birbirimiz için dua edelim. Hangimizin duası kabul olur, sadece Allah bilir. "Oruçlu gününde, sakın yüzü asık olma!"