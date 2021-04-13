Bugün ramazanın birinci günü. Oruçluyuz. Şükürler olsun, bu sıkıntılı günlerde ramazan-ı şerife ermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim orucumuzu, namazımızı, dualarımızı ve tüm ibadetlerimizi kabul etsin.
Ramazan ayı, şeytanların zincirlendiği, kabir azabının hafifletildiği, Yüce Kitap'ın inmeye başladığı, içinde Kadir Gecesi gibi çok önemli bir zaman dilimini barındıran bir aydır. Bugün ramazanın birinci günü. Oruçluyuz. Şükürler olsun, bu sıkıntılı günlerde ramazan-ı şerife ermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim orucumuzu, namazımızı, duamızı ve tüm ibadetlerimizi kabul etsin. Rızasına uygun kılsın.
Rabbim hepimize bu bereketli aydan en güzel şekilde istifade edebilmeyi nasip etsin. Hz. Peygamber (SAV) şöyle buyurur: "Kim ramazan ayına inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek oruç tutarsa geçmiş günahları affedilir."