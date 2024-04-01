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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 00:19
Hak ve Özgürlükler Partisi

  • KISALTMA

    HAK-PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Düzgün Kaplan

  • KURULUŞ TARİHİ

    11/02/2002
HAK-PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı Toplam İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0

SABRİ SERİN

Sabri Serin
  • PARTİSİ : HAK-PAR
  • BÖLGESİ : EDİRNE / MERKEZ
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%0
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Anadolu Ajansı