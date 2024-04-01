|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %90.48
|0
|%0
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ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %91.19
|0
|%0
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ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %92.17
|0
|%0
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AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %96.47
|0
|%0
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BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %92.25
|0
|%0
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BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %99.51
|0
|%0
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BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %74.35
|0
|%0
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BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %97.37
|0
|%0
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BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %98.64
|0
|%0
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BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %92.23
|0
|%0
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BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %98.40
|0
|%0
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BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %97.50
|0
|%0
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|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %94.98
|0
|%0
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BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %98.47
|0
|%0
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|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %97.46
|0
|%0
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|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %86.80
|0
|%0
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|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %96.47
|0
|%0
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ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %85.02
|0
|%0
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|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %83.24
|0
|%0
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|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %92.16
|0
|%0
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GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %97.86
|0
|%0
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|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %98.05
|0
|%0
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|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %77.69
|0
|%0
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KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %93.03
|0
|%0
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|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %95.06
|0
|%0
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KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %91.88
|0
|%0
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|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %92.56
|0
|%0
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PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %89.43
|0
|%0
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|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %84.37
|0
|%0
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ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %84.20
|0
|%0
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|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %83.89
|0
|%0
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SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %92.34
|0
|%0
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|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %90.86
|0
|%0
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|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %92.08
|0
|%0
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ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %86.09
|0
|%0
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|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %90.20
|0
|%0
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|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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