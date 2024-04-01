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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:50
HAK-PAR

  • KISALTMA

    HAK-PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Düzgün Kaplan

  • KURULUŞ TARİHİ

    11/02/2002
HAK-PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%94.50
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.10 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %90.48
0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %91.19
0 %0 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %92.17
0 %0 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %96.47
0 %0 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %92.25
0 %0 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %99.51
0 %0 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %74.35
0 %0 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %97.37
0 %0 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %98.64
0 %0 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %92.23
0 %0 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %98.40
0 %0 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %97.50
0 %0 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %94.98
0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %98.47
0 %0 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %97.46
0 %0 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %86.80
0 %0 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %96.47
0 %0 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %85.02
0 %0 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %83.24
0 %0 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %92.16
0 %0 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %97.86
0 %0 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %98.05
0 %0 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %77.69
0 %0 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %93.03
0 %0 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %95.06
0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %91.88
0 %0 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %92.56
0 %0 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %89.43
0 %0 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %84.37
0 %0 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %84.20
0 %0 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %83.89
0 %0 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %92.34
0 %0 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %90.86
0 %0 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %92.08
0 %0 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %86.09
0 %0 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %90.20
0 %0 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı