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Ajans Veri Saati: 31 Mart 2024, 20:30
HAK-PAR

  • KISALTMA

    HAK-PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Düzgün Kaplan

  • KURULUŞ TARİHİ

    11/02/2002
HAK-PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.05
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%29.33
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.05 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %24.37
0 %0 Detay
ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %76.81
0 %0 Detay
ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %52.94
0 %0 Detay
BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %23.09
0 %0 Detay
DARENDE
Açılan Sandık Oranı %56.44
0 %0 Detay
DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %34.91
0 %0 Detay
DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %38.04
0 %0 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %37.50
0 %0 Detay
KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %96.88
0 %0 Detay
PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %38.71
0 %0 Detay
YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %50.00
0 %0 Detay
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %19.66
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı