|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇADAĞ
Açılan Sandık Oranı %24.37
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ARAPGİR
Açılan Sandık Oranı %76.81
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ARGUVAN
Açılan Sandık Oranı %52.94
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BATTALGAZİ
Açılan Sandık Oranı %23.09
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DARENDE
Açılan Sandık Oranı %56.44
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DOĞANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %34.91
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DOĞANYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
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HEKİMHAN
Açılan Sandık Oranı %38.04
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KALE
Açılan Sandık Oranı %37.50
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KULUNCAK
Açılan Sandık Oranı %96.88
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PÜTÜRGE
Açılan Sandık Oranı %38.71
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YAZIHAN
Açılan Sandık Oranı %50.00
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YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %19.66
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