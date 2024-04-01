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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
HAK-PAR

  • KISALTMA

    HAK-PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Düzgün Kaplan

  • KURULUŞ TARİHİ

    11/02/2002
HAK-PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.05 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTIEYLÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
AYVALIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BALYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BANDIRMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BİGADİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BURHANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DURSUNBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERDEK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖMEÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖNEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HAVRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İVRİNDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KARESİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KEPSUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MANYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SAVAŞTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SINDIRGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SUSURLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı