|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %91.61
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %92.64
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %92.50
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %97.53
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %96.89
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %98.99
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %60.45
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %99.80
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %97.55
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %88.89
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %93.30
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %96.40
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %88.57
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