|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ARABAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
İSLAHİYE
Açılan Sandık Oranı %98.77
|İSMAİL AKDOĞAN
|25
|%0.07
|Detay
|
KARKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
NİZİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
NURDAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
OĞUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
ŞAHİNBEY
Açılan Sandık Oranı %99.29
|0
|%0
|Detay
|
ŞEHİTKAMİL
Açılan Sandık Oranı %97.30
|0
|%0
|Detay
|
YAVUZELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay