|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %94.94
|0
|%0
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %80.00
|0
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %82.61
|0
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
|0
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %77.11
|0
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %98.53
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %98.25
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %80.68
|0
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %61.11
|0
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %67.95
|0
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KALE
Açılan Sandık Oranı %70.49
|0
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %93.13
|0
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %82.89
|0
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %62.50
|0
|%0
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %82.50
|0
|%0
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %89.68
|0
|%0
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