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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 01:45
HAK-PAR

  • KISALTMA

    HAK-PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Düzgün Kaplan

  • KURULUŞ TARİHİ

    11/02/2002
HAK-PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%94.10
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.05 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %94.94
0 %0 Detay
BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %80.00
0 %0 Detay
BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %82.61
0 %0 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %59.09
0 %0 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %77.11
0 %0 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %98.53
0 %0 Detay
ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %98.25
0 %0 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %80.68
0 %0 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %61.11
0 %0 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %67.95
0 %0 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %70.49
0 %0 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %93.13
0 %0 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %82.89
0 %0 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %62.50
0 %0 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %82.50
0 %0 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %89.68
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı