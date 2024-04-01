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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 04:00
HAK-PAR

  • KISALTMA

    HAK-PAR

  • GENEL BAŞKAN

    Düzgün Kaplan

  • KURULUŞ TARİHİ

    11/02/2002
HAK-PAR TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.07
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.03
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.18 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.12
Van Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %91.07
0 %0 Detay
ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYDIN UKAY 95 %0.18 Detay
ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %92.86
0 %0 Detay
GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
FAHRİ ORMAN 201 %0.15 Detay
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET HAKKI İDOĞ 129 %0.24 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı