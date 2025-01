Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani'den Başkan Erdoğan'a teşekkür! PKK/YPG'ye uyarı: "Teröre karşı hızlı davranacağız"

Başkan Erdoğan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yi kabul etti (Takvim.com.tr)



"Başlangıçta Sayın Hakan Fidan, Türkiye Dışişleri Bakanı bizi kardeşçe karşıladı. Tabii 14 yıldır Türkiye'nin tutumu zaten devam etmektedir. Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler nitelikli ilişkiler olacaktır. Ortak diplomatik ilişkiler başladı. İnşaat çalışmaları da büyük yarar sağlayacaktır. Siyasi ilişkilerimizde büyük etki yapacaktır. Bildiğiniz gibi Esed döneminde ilişkiler kopmuştu. Çevre ülkelerle ilişkilerimiz iyi olmasını istemekteyiz. Bölgedeki durumumuzu daha da güçlendirecektir"



"Türk halkına çok çok teşekkür ediyoruz. Çünkü yani bu kadar yıl halkımızı kabul etti, misafir etti. Dolayısıyla da Türk halkı bu büyük oranda gelen Suriyelilere kabul etti ve bütün zorluklara göğüs gerdi ve Suriye halkını destekledi. Her şeye rağmen iki ülke arasındaki ilişkiler çok derindir. Yeni bir sayfa açılmıştır şu anda. Başka bir şey ayıramaz birbirinden. Biz tek halk olarak bundan sonra düşüneceğiz"



"Görüyoruz her Suriyelinin yüzünde tebessüm var. Sorumluluklarımız çok çok arttı. Suriye halkı 50 yıldır zulme maruz kaldı. Dolayısıyla büyük sorumluluklar içerisindeyiz. Suriyelilere daha iyi bir duruma gelmeleri için çalışacağız. Suriye halkının istekleri doğrultusunda ülkemizi yeniden yapılandıracağız"





- Erdoğan tarihin doğru tarafında durdu.



- Esad yargılanmalı



- Türkçe mesaj verdi: Kardeş Türkiye halkına her şey için teşekkür ederiz