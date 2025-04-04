Miçotakis ve Netanyahu’yu Türkiye karşıtlığı birleştirdi! Kudüs’te kirli ittifak: Kıbrıs anlaşması

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde Türkiye'ye yönelik provokasyonlar devam ederken Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Miçotakis ve Netanyahu, DHA

MİÇOTAKİS'DEN KUDÜS'E ZİYARET

Yunan gazetesi Kathimerini Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Orta Doğu konusundaki tutumunun Yunanistan ile İsrail'i daha da yakınlaştırdığını söyledi ve kirli ittifakı açıkça gözler önüne serdi.

Kathimerini, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI YAKINLAŞTIRDI

Miçotakis-Netanyahu görüşmesinde Kıbrıs elektrik bağlantısı konusunda ortak anlayışın teyit edildiğini belirten Kathimerini, silahlanma programlarının savunma sanayi sektöründe iki ülkeyi birbirine daha da bağladığını vurguladı.

Miçotakis ve Herzog, DHA

KIBRIS'TA ENERJİ İŞ BİRLİĞİ

Miçotakis, geçtiğimiz pazar günü Kudüs'te Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail'in savunma sanayisinin yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmede savunma iş birliği ve Yunanistan-Kıbrıs-İsrail elektrik bağlantısı (Büyük Deniz Bağlantısı) da dahil olmak üzere bölgedeki enerji bağlantı projelerinin ilerletilmesi gerekliliği konusunda mutlak bir mutabakat kaydedildi.

Kudüs'te kirli iş birliği, DHA

TÜRK İSTİHBARAT GEMİSİ KORKUTTU

Kathimerini, Türkiye'nin Ufuk gemisinin Girit'in güneyinde istihbarat topladığını belirtirken "Sahada son haftalardaki en dikkat çekici gelişme, Türk donanmasına ait 'Ufuk' adlı istihbarat toplama gemisinin Girit'in güneyindeki uluslararası sularda konuşlanması oldu. Gemi, Kaso'nun güneyindeki araştırma sahasından ve İtalya-İsrail arasında döşenecek bir başka fiber optik kablo için Girit'in güneybatısındaki Ocean Vanguard'dan uzakta bulunuyor. Elektronik harp kabiliyetine de sahip olan bu geminin bölgede bulunma amacı, mümkün olan en hızlı ve doğru biçimde veri toplamak." İfadelerini kullandı.

Miçotakis ve Herzog, DHA

Kathimerini ayrıca, Avrupa kararsız kalırken Miçotakis'in Kudüs'e giderek Netanyahu'ya ve İsrail'in Orta Doğu politikalarına destek vermesinin güçlü bir mesaj olduğuna dikkat çekti.