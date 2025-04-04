SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Miçotakis ve Netanyahu’yu Türkiye karşıtlığı birleştirdi! Kudüs’te kirli ittifak: Kıbrıs anlaşması

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Kudüs’te bir araya geldi. Türkiye karşıtlığı ile ittifak kuran ikili, savunma sanayi anlaşması yaparken Kıbrıs’ta ise kirli bir ortaklığa imza attı. İşte Miçotakis-Netanyahu görüşmesinin arka planı…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Nisan 2025 , 16:12 Güncelleme Tarihi :04 Nisan 2025 , 16:25
Miçotakis ve Netanyahu’yu Türkiye karşıtlığı birleştirdi! Kudüs’te kirli ittifak: Kıbrıs anlaşması

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde Türkiye'ye yönelik provokasyonlar devam ederken Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.

Miçotakis ve Netanyahu, DHAMiçotakis ve Netanyahu, DHA

MİÇOTAKİS'DEN KUDÜS'E ZİYARET

Yunan gazetesi Kathimerini Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Orta Doğu konusundaki tutumunun Yunanistan ile İsrail'i daha da yakınlaştırdığını söyledi ve kirli ittifakı açıkça gözler önüne serdi.

Kathimerini, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüKathimerini, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI YAKINLAŞTIRDI

Miçotakis-Netanyahu görüşmesinde Kıbrıs elektrik bağlantısı konusunda ortak anlayışın teyit edildiğini belirten Kathimerini, silahlanma programlarının savunma sanayi sektöründe iki ülkeyi birbirine daha da bağladığını vurguladı.

Miçotakis ve Herzog, DHAMiçotakis ve Herzog, DHA

KIBRIS'TA ENERJİ İŞ BİRLİĞİ

Miçotakis, geçtiğimiz pazar günü Kudüs'te Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrail'in savunma sanayisinin yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmede savunma iş birliği ve Yunanistan-Kıbrıs-İsrail elektrik bağlantısı (Büyük Deniz Bağlantısı) da dahil olmak üzere bölgedeki enerji bağlantı projelerinin ilerletilmesi gerekliliği konusunda mutlak bir mutabakat kaydedildi.

Kudüs'te kirli iş birliği, DHAKudüs'te kirli iş birliği, DHA

TÜRK İSTİHBARAT GEMİSİ KORKUTTU

Kathimerini, Türkiye'nin Ufuk gemisinin Girit'in güneyinde istihbarat topladığını belirtirken "Sahada son haftalardaki en dikkat çekici gelişme, Türk donanmasına ait 'Ufuk' adlı istihbarat toplama gemisinin Girit'in güneyindeki uluslararası sularda konuşlanması oldu. Gemi, Kaso'nun güneyindeki araştırma sahasından ve İtalya-İsrail arasında döşenecek bir başka fiber optik kablo için Girit'in güneybatısındaki Ocean Vanguard'dan uzakta bulunuyor. Elektronik harp kabiliyetine de sahip olan bu geminin bölgede bulunma amacı, mümkün olan en hızlı ve doğru biçimde veri toplamak." İfadelerini kullandı.

Miçotakis ve Herzog, DHAMiçotakis ve Herzog, DHA

Kathimerini ayrıca, Avrupa kararsız kalırken Miçotakis'in Kudüs'e giderek Netanyahu'ya ve İsrail'in Orta Doğu politikalarına destek vermesinin güçlü bir mesaj olduğuna dikkat çekti.

ABD Kongresi’nde İsrail Helen İttifakı! Hedefleri Türkiye ve Başkan ErdoğanABD Kongresi’nde İsrail Helen İttifakı! Hedefleri Türkiye ve Başkan Erdoğan

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İntihar eden Yaşar Uçar’ın eşi Arzu Uçar Turkuvaz Dijital’e konuştu: Müteahhitler Ekrem İmamoğlu’nun rüşvetinden bıkmıştı
Başkan Erdoğan’dan CHP’nin boykot çağrılarına sert tepki: Milletim affetmedi
Sustalı Ceylan
Günler sonra ilk görüntü! MHP lideri Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan İsrail’e Suriye tepkisi: Karşı karşıya gelmek istemiyoruz
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Ekrem İmamoğlu ve ekibine hırsız göndermesi! Neden aday değilim dedi? Planı başka...
Türk Telekom
Trump tarifesi milyarderleri de vurdu: Bir günde servet kaybettiler! Korona virüsten sonra en büyük düşüş
En yüksek 2. Mart ayı ihracatı: 23,4 milyar dolar olarak gerçekleşti | Bakan Bolat ABD ziyaretinin tarihini açıkladı
Taraftarlar çıldıracak! Galatasaray’dan dev transfer
İsrail’in Suriye’deki hedefi Türkiye! Küresel akıl Savaş yakında demişti: Siyonist basında gündem T-4 üssü
İBB’deki rüşvet pazarlığı deşifre oldu! Önce belediye binası sonra rezidans! Kabul etmeyince ceza
Osimhen’den o teklife ret!
FETÖ tipi İmamoğlu Örgütü: Onayı olmadan parti yönetimi bile hareket edemiyor! Maaşa bağladığı isimler...
ABD’nin vergi adımına Türkiye’den ilk yorum! Bakan Bolat müzakere sinyali verdi: Yol haritamız belli
CHP’nin şaibeli kurultay soruşturmasında partili delege itiraf etti: Otelde poşet ve çantalarla para dağıtıldı
Emekliye % 10 memura % 9 zam! Temmuz artışının ipuçları geldi: Aylıklar nasıl değişecek
Boykottan alındı dendi gerçek başka çıktı! Cem Yiğit Üzümoğlu ve Direnç Aksoy’dan oyunculara sokak baskısı: WhatsApp mesajları ifşa
Suriye’de skandal görüntüler! İmralı’nın Silah bırak dediği 3 harflilerden ağır silahlı etkinlik: ABD askerleri YPG’lilerle halaya durdu
Sustalı Ceylan’ın yıldızı Sümeyye Aydoğan’ın annesi kızını gölgede bıraktı! Gençlere taş çıkardı: 49 değil 29’dur o