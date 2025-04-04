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FETÖ tipi İmamoğlu Örgütü: Onayı olmadan parti yönetimi bile hareket edemiyor! "Para gücüyle dizayn çabası..."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi merkezli dev yolsuzluk operasyonu, CHP içinde Ekrem İmamoğlu eliyle kurulan FETÖ tarzı bir paralel yapılanmayı da gün yüzüne çıkardı. İBB’den maaş alan parti yöneticileriyle örülen ağ, İmamoğlu’nun CHP’yi para ve kadro gücüyle adeta ele geçirdiğini ortaya koydu. Parti yönetiminde kimsenin İmamoğlu’nun onayı olmadan hareket edemediği belirtilirken, tıpkı FETÖ’nün mahrem imamları gibi, "İmamoğlu Örgütü"nün de CHP üzerinde vesayet kurduğu konuşuluyor. Meseleyi gündeme getiren Sabah Yazarı Mahmut Övür, "Artık o kirli yapıyla geçmişteki yakınlığından mı kaynaklanıyor yoksa kendisi mi keşfetti bilemem ama CHP'yi bir süredir İmamoğlu'nun dışarıda kurduğu "paralel yapı" yönetiyor. Hem de belediyelerden maaş vererek." dedi.

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Giriş Tarihi :04 Nisan 2025 , 09:28 Güncelleme Tarihi :04 Nisan 2025 , 09:33
FETÖ tipi İmamoğlu Örgütü: Onayı olmadan parti yönetimi bile hareket edemiyor! Para gücüyle dizayn çabası...

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi merkezli yolsuzluk çarkının altından bu kez "FETÖ" tipi yapılanmanın izleri çıktı...

İMAMOĞLU VE A TAKIMI 7 SUÇTAN TUTUKLANDI
Ekrem İmamoğlu ve çekirdek ekibinin merkezinde olduğu 51 kişi "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandı.

560 MİLYARLIK VURGUN İDDİASI
560 milyar TL'yi bulduğu konuşulan yolsuzluk çarkında CHP'li delegelere para dağıtılması, açık hava reklam mecralarından 8 milyar TL'lik kayıt dışı gelir, Capacity AVM'den 5 milyon euro rüşvet talebi, 50 milyon dolarlık villaların 15 milyon TL'ye satışı, naylon faturalarla aklanan paralar, Silivri-Çatalca'da usulsüz arsa alımları ve 200'den fazla ihalede usulsüzlük gibi çarpıcı suçlamalar yer alıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmadan önceki son görüntüsüEkrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmadan önceki son görüntüsü

PARALEL YAPI KURDU
"Yolsuzluk ve terör" soruşturması kapsamında ortaya çıkan belgeler ve iddialar CHP içinde Ekrem İmamoğlu ve İBB merkezli bir paralel yapının oluştuğunu gösterdi.

CHP Parti Meclisi ve genel merkez kadrolarındaki birçok ismin, İBB'den yüksek maaşlar aldığı iddiaları dikkat çekerken, İmamoğlu'nun bu yöntemle parti içinde güç kazandığı öne sürüldü.

Parti yönetiminde, İmamoğlu'nun onayı olmadan kimsenin hareket edemediği konuşuluyor.

"FETÖ TİPİ İMAMOĞLU ÖRGÜTÜ"
Bu iddiaları "FETÖ tipi İmamoğlu Örgütü" başlığıyla köşesine taşıyan Sabah Yazarı Mahmut Övür, "Tıpkı FETÖ'nin mahrem imamları gibi, "İmamoğlu Örgütü" mensupları da CHP'nin üzerinde bir pozisyona sahip. Nasıl ki mahrem imamlar, ordudaki bir generale bile emir veriyorlardıysa İBB'deki paralel yapı da aynı şeyi yapıyor. Oysa CHP Parti Meclisi, kurultaydan sonra siyaseti belirleyen en önemli kurum. Öyle önemli ki, kurumun üyeleri kimin belediye başkanı adayı olacağını belirliyor." ifadelerini kullandı.

CHP'nin 75 yıldır tek başına iktidar olamamanın sancısını yaşadığını ancak "Biz nerede yanlış yaptık" sorgusunu yapmadığına dikkat çeken Övür şu ifadeleri kaleme aldı:

"Geçmişte vesayet rejiminin gücü ve darbelere verdiği destek nedeniyle CHP düşük oy bile alsa etkili bir partiydi. Artık o da bitti. Son 15 yılda bütün bu geçmiş defosuna yeni defolar eklendi.

FETÖ'yü sahiplenmeler, sorgulamadan PKK bağlantılı partilerle gizli ittifaklar ve yönettiği belediyelerde ayyuka çıkan yolsuzluk iddiaları... Bu konularda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğü kimselere kaptırmadı. Geldiği günden itibaren hırsı aklının önünde olduğu için de pervasızca davrandı. Yabancı misyon temsilcileriyle görüşmesi, para gücüyle CHP'yi dizayn etme çabası, kendi medyasını oluşturma girişimleri hiç bitmedi.

Şimdi dizayn ettiği CHP, bu misyonu sokak eylemleri ve boykotlarla sürdürme hesabında. Sevgili Okan Müderrisoğlu buradan hareketle şöyle bir tespit yapıyor:
"Esasen bir tür FETÖ yöntemine de dönüştü."

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Doğrusu tek benzerlik yöntemden ibaret değil, işin başlangıcında da FETÖ etkisi var.

Bir kez daha hatırlatıyorum, daha 2022 yılında şöyle yazmıştım:
"İBB'de artık bir paralel yapı var. Bir anlamda (İmamoğlu) İBB'de kendisine bağlı yeni bir 'paralel' siyasi ve ekonomik kadro oluşturuyor."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı "yolsuzluk ve terör" soruşturmasında ortaya çıkan belge ve bilgiler de bunu doğruluyor. Tutuklananların çoğu da o "paralel yapı" mensubu.

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İşin yolsuzluk iddialarıyla ilgili boyutu iddianameyle ortaya çıkacak. Esas sorun ise siyaset üretmeden CHP'nin ele geçirilmesi. Bu gerçek, sivil siyasetin rehin alınması açısından "yolsuzluğun yarattığı çürüme"den çok daha tehlikeli.

Bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Veli Ağbaba'ya, CHP Parti Meclisi üyelerinden ilçe belediye başkanlarına hiçbiri İmamoğlu'nun onayı olmadan hareket edemez.

FETÖ tipi örgütlenme tam da burada kendisini gösteriyor. Artık o kirli yapıyla geçmişteki yakınlığından mı kaynaklanıyor yoksa kendisi mi keşfetti bilemem ama CHP'yi bir süredir İmamoğlu'nun dışarıda kurduğu "paralel yapı" yönetiyor. Hem de belediyelerden maaş vererek.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISINA 200 BİN PM ÜYESİNE 60 BİN
Maaş aldığı ileri sürülenler arasında CHP Genel Başkan Yardımcıları ve Parti Meclisi üyeleri bile var. Raporlarda, Genel Başkan Yardımcısı'na 200 bin, Genel Sekreter Yardımcısı'na 150 bin, PM Üyesi'ne ise 60 bin TL ödendiği tespit edilmiş.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun OkakınCHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın

Pınar Uzun Okakın, Sevgi Kılıç ve Ozan Işık gibi çok sayıda maaş alan isimden söz ediliyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğluCHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

Tıpkı FETÖ'nin mahrem imamları gibi, "İmamoğlu Örgütü" mensupları da CHP'nin üzerinde bir pozisyona sahip. Nasıl ki mahrem imamlar, ordudaki bir generale bile emir veriyorlardıysa İBB'deki paralel yapı da aynı şeyi yapıyor. Oysa CHP Parti Meclisi, kurultaydan sonra siyaseti belirleyen en önemli kurum. Öyle önemli ki, kurumun üyeleri kimin belediye başkanı adayı olacağını belirliyor.

CHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Parti Meclisi Üyesi Ozan Işık ile Ekrem İmamoğluCHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Parti Meclisi Üyesi Ozan Işık ile Ekrem İmamoğlu

Peki o üyelerin, emir ve maaş aldığı belediyelere itiraz etme şansı var mı?
Olmadığı çok açık. İmamoğlu ve örgütü sadece yolsuzluk ve parasal ilişkilerle siyaseti zehirlemedi, aynı zamanda siyasetin genetiğini de bozdu. Tarihsel bagajı nedeniyle problemli olan CHP için bu durum belki de tarihin sonu..."

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