FETÖ tipi İmamoğlu Örgütü: Onayı olmadan parti yönetimi bile hareket edemiyor! "Para gücüyle dizayn çabası..."

"FETÖ TİPİ İMAMOĞLU ÖRGÜTÜ"

Bu iddiaları "FETÖ tipi İmamoğlu Örgütü" başlığıyla köşesine taşıyan Sabah Yazarı Mahmut Övür, "Tıpkı FETÖ'nin mahrem imamları gibi, "İmamoğlu Örgütü" mensupları da CHP'nin üzerinde bir pozisyona sahip. Nasıl ki mahrem imamlar, ordudaki bir generale bile emir veriyorlardıysa İBB'deki paralel yapı da aynı şeyi yapıyor. Oysa CHP Parti Meclisi, kurultaydan sonra siyaseti belirleyen en önemli kurum. Öyle önemli ki, kurumun üyeleri kimin belediye başkanı adayı olacağını belirliyor." ifadelerini kullandı. CHP'nin 75 yıldır tek başına iktidar olamamanın sancısını yaşadığını ancak "Biz nerede yanlış yaptık" sorgusunu yapmadığına dikkat çeken Övür şu ifadeleri kaleme aldı: "Geçmişte vesayet rejiminin gücü ve darbelere verdiği destek nedeniyle CHP düşük oy bile alsa etkili bir partiydi. Artık o da bitti. Son 15 yılda bütün bu geçmiş defosuna yeni defolar eklendi. FETÖ'yü sahiplenmeler, sorgulamadan PKK bağlantılı partilerle gizli ittifaklar ve yönettiği belediyelerde ayyuka çıkan yolsuzluk iddiaları... Bu konularda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğü kimselere kaptırmadı. Geldiği günden itibaren hırsı aklının önünde olduğu için de pervasızca davrandı. Yabancı misyon temsilcileriyle görüşmesi, para gücüyle CHP'yi dizayn etme çabası, kendi medyasını oluşturma girişimleri hiç bitmedi.

Şimdi dizayn ettiği CHP, bu misyonu sokak eylemleri ve boykotlarla sürdürme hesabında. Sevgili Okan Müderrisoğlu buradan hareketle şöyle bir tespit yapıyor:

"Esasen bir tür FETÖ yöntemine de dönüştü." CHPnin boykot çağrısına tepki! Neyi amaçlıyorlar? FETÖ yöntemleri devrede: Milli güvenlik sorununa dönüşebilir Doğrusu tek benzerlik yöntemden ibaret değil, işin başlangıcında da FETÖ etkisi var. Bir kez daha hatırlatıyorum, daha 2022 yılında şöyle yazmıştım:

"İBB'de artık bir paralel yapı var. Bir anlamda (İmamoğlu) İBB'de kendisine bağlı yeni bir 'paralel' siyasi ve ekonomik kadro oluşturuyor." İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı "yolsuzluk ve terör" soruşturmasında ortaya çıkan belge ve bilgiler de bunu doğruluyor. Tutuklananların çoğu da o "paralel yapı" mensubu. İş insanı Zafer Gül rüşvet çarkını anlattı: Ekrem İmamoğlunun kasaları işin içinde! Mehmet Murat Çalık, Fatih Keleş ve Adem Soytekin... İşin yolsuzluk iddialarıyla ilgili boyutu iddianameyle ortaya çıkacak. Esas sorun ise siyaset üretmeden CHP'nin ele geçirilmesi. Bu gerçek, sivil siyasetin rehin alınması açısından "yolsuzluğun yarattığı çürüme"den çok daha tehlikeli. Bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Veli Ağbaba'ya, CHP Parti Meclisi üyelerinden ilçe belediye başkanlarına hiçbiri İmamoğlu'nun onayı olmadan hareket edemez. FETÖ tipi örgütlenme tam da burada kendisini gösteriyor. Artık o kirli yapıyla geçmişteki yakınlığından mı kaynaklanıyor yoksa kendisi mi keşfetti bilemem ama CHP'yi bir süredir İmamoğlu'nun dışarıda kurduğu "paralel yapı" yönetiyor. Hem de belediyelerden maaş vererek.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISINA 200 BİN PM ÜYESİNE 60 BİN

Maaş aldığı ileri sürülenler arasında CHP Genel Başkan Yardımcıları ve Parti Meclisi üyeleri bile var. Raporlarda, Genel Başkan Yardımcısı'na 200 bin, Genel Sekreter Yardımcısı'na 150 bin, PM Üyesi'ne ise 60 bin TL ödendiği tespit edilmiş. CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın Pınar Uzun Okakın, Sevgi Kılıç ve Ozan Işık gibi çok sayıda maaş alan isimden söz ediliyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Tıpkı FETÖ'nin mahrem imamları gibi, "İmamoğlu Örgütü" mensupları da CHP'nin üzerinde bir pozisyona sahip. Nasıl ki mahrem imamlar, ordudaki bir generale bile emir veriyorlardıysa İBB'deki paralel yapı da aynı şeyi yapıyor. Oysa CHP Parti Meclisi, kurultaydan sonra siyaseti belirleyen en önemli kurum. Öyle önemli ki, kurumun üyeleri kimin belediye başkanı adayı olacağını belirliyor. CHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Parti Meclisi Üyesi Ozan Işık ile Ekrem İmamoğlu Peki o üyelerin, emir ve maaş aldığı belediyelere itiraz etme şansı var mı?

Olmadığı çok açık. İmamoğlu ve örgütü sadece yolsuzluk ve parasal ilişkilerle siyaseti zehirlemedi, aynı zamanda siyasetin genetiğini de bozdu. Tarihsel bagajı nedeniyle problemli olan CHP için bu durum belki de tarihin sonu..." Kemal Kılıçdaroğlu aday değilim dedi Ekrem İmamoğlu ve ekibine hırsız göndermesinde bulundu: Çalanların yüzüne tükürülür