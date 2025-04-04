Osimhen’den o teklife ret!

OSIMHEN'DEN JUVE'NİN TEKLİFİNE RET! İtalya Serie A'nın dev ekiplerinden Juventus, Osimhen'i transfer etmek için temsilcileriyle olası bir transferi görüşmek üzere toplantı yaptığı öne sürüldü.

Juvefc.com'da yer alan haberde, 26 yaşındaki ismin Torino ekibinin ilgisini nazikçe kabul ettiği ve önceliğinin Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birine transfer olduğunu söyleyerek teklifi reddettiği yazıldı.

Haberin devamında Osimhen'in Premier Lig'de bir takıma transfer olmak konusunda istekli olduğu, Manchester United, Arsenal ve Chelsea'nin tercih ettiği yerler arasında olduğu; aynı zamanda Paris Saint-Germain veya Bayern Münih için oynama olasılığına da açık olduğu belirtildi.

Juventus'un Osimhen'in tutumuna profesyonellikle karşılık verdiği ve daha fazla zorlamadan pozisyonunu kabul ettiği bildirildi. Ancak spekülasyonlar, kulübün şimdi yaklaşımını değiştirebileceğini, gelecekte müzakereleri yeniden canlandırıp canlandıramayacağını belirlemek için transfer stratejisini yeniden değerlendirebileceği vurgulandı.