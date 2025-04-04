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Osimhen'den o teklife ret!

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe'ye 2 gol atarak yıldızlaşıp Galatasaray'a turu getiren Victor Osimhen hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basınında yer alan habere göre, Nijeryalı golcü kendisine gelen teklifi reddetti.

Giriş Tarihi :04 Nisan 2025 , 11:31 Güncelleme Tarihi :04 Nisan 2025 , 12:33
Osimhen’den o teklife ret!

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarından biri derbiye sahne oldu. Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak kupada adını yarı finale yazdırdı.

Osimhen’den o teklife ret!

OSIMHEN YILDIZLAŞTI

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri, biri penaltıdan olmak üzere, 10'uncu ve 27'nci dakikada Victor Osimhen kaydetti. Yıldız isim sarı-kırmızılı formayla çıktığı bu sezonki 32'nci maçında 28. golünü kaydetmiş oldu.

Osimhen’den o teklife ret!

Öte yandan Osimhen hakkında transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'a sezon başında Napoli'den kiralık olarak katılan Nijeryalı golcünün adı dünya devleriyle anılmaya devam ederken İtalyan basınından son olarak flaş bir iddia ortaya atıldı.

Osimhen’den o teklife ret!

OSIMHEN'DEN JUVE'NİN TEKLİFİNE RET!

İtalya Serie A'nın dev ekiplerinden Juventus, Osimhen'i transfer etmek için temsilcileriyle olası bir transferi görüşmek üzere toplantı yaptığı öne sürüldü.

Osimhen’den o teklife ret!

Juvefc.com'da yer alan haberde, 26 yaşındaki ismin Torino ekibinin ilgisini nazikçe kabul ettiği ve önceliğinin Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birine transfer olduğunu söyleyerek teklifi reddettiği yazıldı.

Osimhen’den o teklife ret!

Haberin devamında Osimhen'in Premier Lig'de bir takıma transfer olmak konusunda istekli olduğu, Manchester United, Arsenal ve Chelsea'nin tercih ettiği yerler arasında olduğu; aynı zamanda Paris Saint-Germain veya Bayern Münih için oynama olasılığına da açık olduğu belirtildi.

Osimhen’den o teklife ret!

Juventus'un Osimhen'in tutumuna profesyonellikle karşılık verdiği ve daha fazla zorlamadan pozisyonunu kabul ettiği bildirildi. Ancak spekülasyonlar, kulübün şimdi yaklaşımını değiştirebileceğini, gelecekte müzakereleri yeniden canlandırıp canlandıramayacağını belirlemek için transfer stratejisini yeniden değerlendirebileceği vurgulandı.

Osimhen’den o teklife ret!

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Osimhen’den o teklife ret!
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