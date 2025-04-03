CHP’li Özgür Özel’in boykot çağrısı karşılık bulmadı tüm Türkiye ATV izledi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ATV 'yi boykot çağrılarına millet itibar etmedi. TÜM TÜRKİYE ATV'Yİ İZLEDİ Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları tüm heyecanıyla ATV ekranlarında yaşanıyor. Dün akşam Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe - Galatasaray maçı gecenin en çok izleneni oldu. Tüm Türkiye ekran başından ayrılmadı.

+20 ABC1 'de ise %22,62 izlenme oranına ve %49,72 izlenme payına ulaşarak üç kategoride de birinci oldu.

TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ! Tüm Kişiler 'de %20,72 izlenme oranı ve %46,90 izlenme payı,

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'mda oynanan müsabakada Galatasaray 2-1'lik skorla sahadan galip ayrılan takım oldu. Son dakikalara kadar heyecanı azalmayan karşılaşma, tüm kategorilerde yayınlanan programlar arasında en çok izlenen oldu.

Stadyumda yer alan ekranlarda milyonların takip ettiği ATV canlı yayını verildi. (Takvim.com.tr)

GECENİN DEĞİL GÜNÜN GALİBİ DE ATV OLDU!

Son 9 yılın birincisi olan ATV, Prime Time'ın yanı sıra tüm günün de en çok izlenen televizyon kanalı oldu.

Kantar Medya tarafından yayınlanan en çok izlenen ilk 100 listesindeki ilk 10 programdan 5'i atv'nin içerikleriydi. Tüm Gün Tüm Kişiler, Tüm Gün AB, Tüm Gün 20+ABC1, Prime Time Tüm Kişiler, Prime Time AB, Prime Time 20+ABC1 kategorilerinde de kanal birinciliğini elden bırakmadı ve 6 kategorinin en çok izleneni oldu.

CHP'Lİ ÖZEL ATV'Yİ HEDEF ALDI REKLAM VERENLERİ TEHDİT ETTİ

İBB'deki 560 milyar dolarlık yolsuzluğu perdelemek için yerli ve milli markalara saldıran CHP Genel Başkanı Özgür Özel dev derbi öncesi de ATV'yi hedef almıştı. Özel, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde karşı karşıya gelen ve ATV'den şifresiz olarak yayımlanan Fenerbahçe-Galatasaray maçını izlemeyeceğini söylemişti.

Turkuvaz Medya'yı hedef alıp ATV'ye reklam verenleri de tehdit eden Özel, "Bu akşam ATV'ye reklam veren firmalar bizim gönlümüzde yeri olmayacak bundan sonra onu da söyleyeyim." ifadelerini kullanmıştı.