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Başkan Erdoğan'dan CHP'nin boykot çağrılarına sert tepki: Milletim affetmedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstabul'da Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan, cami çıkışında basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ABD'ye yapılacak ziyaretin tarihinin henüz belli olmadığını belirtti. Terörsüz Türkiye sürecinde bir sıkıntı olmadığını bildiren Başkan Erdoğan, CHP'li Özgür Özel'in sokak çağrılarının kimseyi yanıltmaması gerektiğinin altını çizerek, "CHP'nin teröre ilişkin attığı adımlar tutmadı tutmayacak." ifadelerini kullandı. Boykotun karşılık bulmadığını belirten Erdoğan, " Ekonomide bu milletin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor." şeklinde konuştu. Son olarak Başkan Erdoğan, Bahçeli ile görüştüğünü ve durumunun iyi olduğunu bildirdi.

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Giriş Tarihi :04 Nisan 2025 , 15:00 Güncelleme Tarihi :04 Nisan 2025 , 15:29
Başkan Erdoğan’dan CHP’nin boykot çağrılarına sert tepki: Milletim affetmedi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstabul'da Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan, cami çıkışında basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan: Millet ekonomi aleyhine kampanyayı affetmedi

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Şu anda Amerika ziyaretiyle alakalı olarak henüz bir tarih belirlemiş değil. Bakanlarımızın görüşmeleri seyahat takvimleri söz konusu. Arkadaşlarımızın ABD'ye gidişleri söz konusu olabilir. Vergi ile ilgili meseleler ana başlıklardan olabilir. Türkiye'ye karşı olumlu yaklaşımın hayata geçmesi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ
Şu anda Terörsüz Türkiye ile ilgili süreç planladığımız şekilde ilerliyor. Gelişmeler ülkemiz ve bölgemiz lehine devam ediyor. CHP'nin attığı adımlar sizleri yanıltmasın. Biz bunları Gezi'de gördük sonra ne olduğunu hep birlikte yaşadık. CHP'nin teröre ilişkin attığı adımlar tutmadı tutmayacak.

Cumhur İttifakı Türkiye'nin şu anda her şeyidir. Kimse buradan kendine olumsuz bir pay çıkarmasın. Her geçen gün daha iyiye giden bir Türkiye var.

CHP'NİN BOYKOT ÇAĞRILARI
2 Nisan'da alışveriş merkezleri onların dediği gibi olmadı, tam aksi AVM'ler çok daha hareketli bir süreç geçirdi. Ekonomide bu milletin aleyhine kampanya sürdürenleri benim milletim affetmiyor. Tam aksine daha fazla alışveriş yapıyor. Milletimize teşekkür ediyorum.

BAHÇELİ 2 AY SONRA MESAİ BAŞLADI
Az önce kendisiyle görüştüm. Bu millete her türlü faydası olan büyüklerimizin yanında olduk olmaya devam edeceğiz. Allah, Devlet Bahçeli dostumuza sağlık sıhhat afiyet versin. Şu anda da 'Nasıl sağlığınız?' diye sorduğumda aldığım cevap 'gayet iyiyim' dediler.

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