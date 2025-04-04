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Fed Başkanı Powell'dan Trump'a enflasyon uyarısı: Önümüzdeki çeyrekte yükselecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni gümrük vergisi tarifelerinin yankıları sürerken ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Powell Trump'ın aldığı kararların önümüzdeki çeyreklerde enflasyonu yükselteceğini ifade etti. Trump ise faiz oranlarını düşürmek için "mükemmel" bir zaman olduğunu belirterek, Powell'a faiz oranlarını düşürmesi çağrısında bulundu.

Giriş Tarihi :04 Nisan 2025 , 18:50 Güncelleme Tarihi :04 Nisan 2025 , 19:23
Fed Başkanı Powell’dan Trump’a enflasyon uyarısı: Önümüzdeki çeyrekte yükselecek

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, yüksek tarifelerin gelecek çeyreklerde enflasyonu yükseltebileceğini ifade etti.

Powell, İş Dünyası Editörlüğü ve Yazımını Geliştirme Derneği (SABEW) Yıllık Konferansı'nda, ekonomik görünüme ilişkin konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklı tarifeleri açıklamasının ardından ilk kez konuşan Powell, belirsizliğin yüksek ve aşağı yönlü risklerinin artmasına rağmen ekonominin hala iyi bir yerde olduğunu söyledi.

Powell, gelen verilerin sağlam bir büyüme, dengede bir iş gücü piyasası ve yüzde 2'lik hedefe çok daha yakın olmasına karşın yine de bankanın hedefinin üzerinde seyreden bir enflasyona işaret ettiğini anlattı.



ENFLASYON YÜKSELECEK

Fed Başkanı Powell, "İleriye baktığımızda, yüksek tarifeler ekonomimizde etkisini gösterecek ve muhtemelen önümüzdeki çeyreklerde enflasyonu yükseltecektir." dedi.

Bunu yansıtacak şekilde kısa vadeli enflasyon beklentilerine ilişkin hem anket hem de piyasa bazlı ölçümlerin yukarı yönlü hareket ettiğini belirten Powell, çoğu ölçüme göre, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin iyi çıpalanmış ve yüzde 2 hedefiyle uyumlu olmayı sürdürdüğünü dile getirdi.

Powell, enflasyonu sürdürülebilir şekilde yüzde 2 hedefine döndürme kararlılığının devam ettiğini vurguladı.

Gelen verileri, gelişen görünümü ve risk dengesini dikkatle izlemeyi sürdüreceklerini kaydeden Powell, politika duruşunda herhangi bir ayarlama yapmayı düşünmeden önce daha fazla netlik beklemek için iyi bir konumda olduklarını söyledi.

Powell, "Para politikası için uygun seyrin ne olacağını söylemek için henüz çok erken." diye konuştu.

FAİZLERİ DÜŞÜR ÇAĞRISI
Trump, ise faiz oranlarını düşürmek için "mükemmel" bir zaman olduğunu belirterek, Powell'a faiz oranlarını düşürmesi çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump (Reuters)ABD Başkanı Donald Trump (Reuters)

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

ABD Başkanı Trump, "Bu, Fed Başkanı Jerome Powell için faiz oranlarını düşürmek adına mükemmel bir zaman olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump (Reuters)ABD Başkanı Donald Trump (Reuters)

Powell'ı "her zaman geç kalmakla" eleştiren Trump, şimdi imajını değiştirebileceğini ve hızlı hareket edebileceğini kaydetti.

İki ay içinde enerji fiyatlarındaki, faiz oranlarındaki, enflasyondaki ve hatta yumurta fiyatlarındaki düşüş ile istihdamdaki artışa işaret eden Trump, "Amerika için büyük bir kazanım. Faiz oranlarını düşür Jerome ve siyaset yapmayı bırak." ifadelerini kullandı.

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