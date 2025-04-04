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Taraftarlar çıldıracak! Galatasaray'dan dev transfer

Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray bir yandan transfer çalışmalarına da ağırlık vermiş durumda. Aslan, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda gelecek sezona hazırlanırken, flaş bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :04 Nisan 2025 , 08:56 Güncelleme Tarihi :04 Nisan 2025 , 08:57
Taraftarlar çıldıracak! Galatasaray’dan dev transfer

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Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da rakibi ile karşılaştı.

Aslan, Kadıköy'de oynanan maçta sahadan 2-1 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.

Taraftarlar çıldıracak! Galatasaray dev transfer

KADIKÖY'DE ASLAN FIRTINASI

Galatasaray, Süper Lig'deki Beşiktaş yenilgisini Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe zaferiyle telafi etti.

Şampiyonluk yolundaki ezeli rakibini kupada saf dışı bırakarak yarı finale adını yazdıran sarı-kırmızılı takım, büyük moral kazanırken Fenerbahçe deplasmanını da lehine çevirdi.

Taraftarlar çıldıracak! Galatasaray dev transfer

O YILLARIN ACISINI SON 5 SENEDE ÇIKARDI

Aslan, 2000- 2020 arasında Kadıköy'de galibiyete hasret kaldığı günlerin acısını son 5 senede fazlasıyla çıkardı. Ülker Stadyumu'nda oynanan son 7 derbinin 5'inden mutlu ayrılıp, 1'er beraberlik ve yenilgi alan Cimbom, ezeli rakibine karşı psikolojik üstünlüğü de ele geçirdi. Fenerbahçe ise evindeki son 9 maçta 1 kez kazanırken, Galatasaray rekabette istediğini alan taraf oldu.

Taraftarlar çıldıracak! Galatasaray dev transfer

BİR GUARDİOLA BİR DE BURUK

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Mourinho'yu 1 sezon içinde 2 kez deplasmanda yenen ikinci hoca oldu. Bu sezon Fenerbahçe'yi Kadıköy'de oynanan lig maçında 3-1, kupada 2-1 mağlup eden deneyimli çalıştırıcı, Portekizli teknik adama karşı bir sezonda iki deplasman zaferi kazanmayı başardı. Daha önce Pep Guardiola, Barcelona'nın başındayken Mourinho'nun çalıştırdığı Real Madrid'i 2 defa devirmişti. Okan Buruk, 14 yılın ardından bunu başaran ilk teknik adam oldu.

Taraftarlar çıldıracak! Galatasaray dev transfer

KUPA ZAFERİNE 50 MİLYON TL

Cezası nedeniyle takımıyla birlikte Ülker Stadyumu'nda yer alamayan G.Saray Başkanı Dursun Özbek, derbi sonrası futbolcularını Kemerburgaz'da bekledi. Oyuncuları tesiste karşılayan Özbek, daha önce verdiği prim sözünü burada açıkladı. Başkan, derbi zaferinin ödülünü 1.2 milyon Euro (Yaklaşık 50 milyon TL) olarak belirlerken sarı-kırmızılı futbolcular da bu müjdeye alkışlarla karşılık verdi.

Taraftarlar çıldıracak! Galatasaray dev transfer

DERBİ GALİBİYETİ BÖYLE GELDİ

Beşiktaş karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından teknik direktör Okan Buruk, Kemerburgaz Tesisleri'ne kapandı. Tecrübeli teknik adam, bayramda fazla mesai yaptı.

Taraftarlar çıldıracak! Galatasaray dev transfer

OKAN BURUK EVİNE GİTMEDİ

Cumartesi ve pazar gecesini tesislerde geçirdi, evine gitmedi. Fenerbahçe derbisine yardımcıları ile birlikte çalıştı. Bütün derinliğiyle rakip analizini kusursuz yaptı. Cesur kararlar alıp dev maça göre ilk 11'de üç değişikliğe gitti.

Taraftarlar çıldıracak! Galatasaray dev transfer

FUTBOLCULAR PRİM İSTEMEDİ

Başkan Dursun Özbek ve İbrahim Hatipoğlu da boş durmadı, tesislere giderek oyunculara moral verdi. Kaleci Muslera futbolcular adına konuşarak derbi için özel prim talep etmedi ve, "Bu bizim Beşiktaş maçı sonrası özür karşılaşmamız olacak" dedi.

Taraftarlar çıldıracak! Galatasaray dev transfer

KADIKÖY'E PASTA GİTTİ

Galatasaray yönetimi, Kadıköy'e Ali Koç'un doğum günü nedeniyle götürdüğü pasta ile takıma olan güvenini ortaya koydu. Osimhen son idmanda hafif sakatlık yaşasa da fedakârlık yaparak, "Oynayacağım" dedi. Ve zafer büyük oldu.

Taraftarlar çıldıracak! Galatasaray dev transfer

ICARDI'DEN GÖNDERME

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ezeli rakiplere mesaj gönderdi.

Minik Galatasaray taraftarlarıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Icardi, "Gelecek nesil çoktan seçti. Minik Aslanlar"ifadelerini kullandı.

Taraftarlar çıldıracak! Galatasaray dev transfer

OSIMHEN 100'Ü GÜLDÜRDÜ

Derbide 10. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Victor Osimhen, kaleye çok sert bir şut çekti ve fileleri sarstı. 27. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına Osimhen geçti ve farkı 2'ye çıkardı.

Victor Osimhen, Galatasaray'ın bu sezonki 100 ve 101. gollerini attı.

Taraftarlar çıldıracak! Galatasaray dev transfer

EREN ELMALI TAM İSABET

Takıma en fazla katkı yapan yeni isim olan ve sol bekteki sorunu kalıcı olarak çözen milli futbolcu, Fenerbahçe karşısında kritik müdahalelerde bulundu.

Anderson Talisca'ya gol izni vermeyerek taraftarın alkışını toplarken hocası Okan Buruk'tan da tam not aldı.

Taraftarlar çıldıracak! Galatasaray dev transfer

FORMAYI KAPTI

Ismail Jakobs iyileşse bile Eren Elmalı, ilk 11'de oynamaya devam edecek.

Derbide yüzde 86 pas isabetinin yanı sıra 5 ikili mücadelenin tamamını kazandı. 4 tehlikeyi önlerken 2 pas arası ve 1 top çalma karnesi tutturdu.

Taraftarlar çıldıracak! Galatasaray dev transfer

SEZON SONU DEV TRANSFER

Sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray bir yandan transfer çalışmalarına da ağırlık vermiş durumda.

Aslan, Okan Buruk'un raporu doğrultusunda gelecek sezona hazırlanırken, flaş bir ismi gündemine aldı.

Taraftarlar çıldıracak! Galatasaray dev transfer

INAKI WILLIAMS HAMLESİ

Sarı-kırmızılılar; Athletic Bilbao'nun 30 yaşındaki yıldızını kadroya katma adına çalışmalara başladı.

Transfer listesinde üst sıralarda yer alan Williams'ın La Liga temsilcisinden ayrılmaya sıcak baktığı iddia edildi.

Taraftarlar çıldıracak! Galatasaray dev transfer

10 GOL 9 ASİST

Inaki Williams bu sezon Athletic Bilbao formasıyla 40 resmi maça çıkarken 10 gol attı, 9 asist yaptı.

Taraftarlar çıldıracak! Galatasaray dev transfer

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Taraftarlar çıldıracak! Galatasaray’dan dev transfer
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