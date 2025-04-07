Tek adaylı olağanüstü seçim tiyatrosu! CHP’de Özgür Özel yeniden genel başkan

OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri için oy verme işlemi başladı.

Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde devam eden CHP Kurultayı'nda, oy pusulalarının basımının tamamlanmasının ardından PM ve YDK seçimleri için 23 sandıkta oy verme işlemine geçildi.

Seçimlerde, 1323 delege 60 kişiden oluşan PM ve 15 kişilik YDK üyelerinin seçimi için oy kullanacak.

Kurultayda, PM adaylığı için 181, YDK için 51 başvuru yapıldı.

ADAYLARIN TANITIM YARIŞI

PM üye seçiminde "çarşaf liste" yöntemi uygulanacak. PM'ye girebilmek için 181 aday başvuruda bulundu. Her delegenin bu adaylar içinden 52 adayı işaretlemesi belli bir süreyi gerektirecek. Bu sürenin her delege için 3-4 dakikayı bulabileceği belirtiliyor.

Ayrıca, PM'ye aday olan partililer, stantlarda tanıtımlarını yaptı.