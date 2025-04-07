Tek adaylı olağanüstü seçim tiyatrosu! CHP’de Özgür Özel yeniden genel başkan

CHP mahkemelik olan 38. Olağan Kurultay ve İstanbul İl Kongresi'ndeki "şaibe" iddiaları - para trafiği itiraflarının gölgesinde olağanüstü kurultaya gitti.
Parti üzerindeki İmamoğlu vesayetinden kurtulmak isteyen, PM'ye kendi ekibini sokmak isteyen Özgür Özel "kayyum atanabilir" iddiasıyla 21 Mart'ta "Olağanüstü kurultay" kararı aldı.
KILIÇDAROĞLU'NUN "İPTAL" PLANI
"Çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım" diyerek Ekrem İmamoğlu'na göndermede Kemal Kılıçdaroğlu adına toplanan imzalara rağmen aday olmadı. Kılıçdaroğlu'nun "kurultayların" iptal edileceğini düşünerek çekilişi sonrası boşalan güç alanında Oğuz Kaan Salıcı, Parti Meclisi'ne kapsamlı bir operasyon başlatarak Özgür Özel'in hakimiyetini kırmak istedi. "Denge ve Dayanışma Listesi" çıkardı.
Tavşan aday olarak gösterilen Ümit Uysal adaylıktan çekildi. Berhan Şimşek ise yeterli delege sayısına ulaşamadı.
Özgür Özel sandığa tek başına gitti. Oy verme işlemi tamamlandı. Özgür Özel 1171 delege oyuyla yeniden genel başkan seçildi.
İşte olağanüstü süreçten geçen CHP'nin olağanüstü kurultayından dakika dakika tüm detaylar:
CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimlerinin resmi olmayan sonuçları açıklandı. PM seçimlerinde en fazla oyu, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, YDK seçimlerinde ise Özgür Sağlam aldı.
Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan CHP Kurultayı, çalışmalarını tamamladı.
Kurultayda, 60 kişilik PM, 15 kişilik YDK üyeleri belirlendi. 60 kişiden oluşan PM'nin 8 üyesi, Bilim Kültür Sanat Platformu (BKSP) listesinden seçildi.
PM listesi için 181, YDK için de 51 kişinin başvuruda bulunduğu seçimin resmi olmayan sonuçları açıklandı.
Resmi sonuçlar, parti tüzüğünde belirtilen "cinsiyet" ve "gençlik" kotasının uygulanması ve itirazların değerlendirilmesinin ardından açıklanacak.
Resmi olmayan sonuçlara göre, anahtar listede yer alan mevcut PM üyesi, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz 876 oyla yeni PM seçimlerinde ilk sırada yer aldı.
Yavuzyılmaz'ı, 856 oyla İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve 815 oyla Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal takip etti.
Bu isimlerin ardından sırasıyla; Gül Çiftci 794, Ensar Aytekin 787, Hikmet Erbilgin 786, Gamze Taşcıer 770, Ali Abbas Ertürk 769, Canan Taşer 764 ve Mahir Yüksel 760 oy aldı.
Mevcut Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) büyük çoğunluğu ise PM'de kendine yer buldu.
ÖZGÜR ÖZEL'İN A TAKIMI BELLİ OLDU
CHP'nin A takımı olarak belirtilen 52 PM üyesi, resmi olmayan ve kota uygulanmış haliyle şu isimlerden oluştu:
"Deniz Yavuzyılmaz, Suat Özçağdaş, Mahmut Tanal, Gül Çiftci, Ensar Aytekin, Hikmet Erbilgin, Gamze Taşcıer, Ali Abbas Ertürk, Canan Taşer, Mahir Yüksel, Namık Tan, Turgay Özcan, Selin Sayek Böke, Özgür Karabat, Berkay Gezgin, Erhan Adem, Baki Aydöner, Semra Dinçer, Saniye Barut, Deniz Yücel, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ozan Işık, Ali Haydar Hakverdi, Yalçın Görgöz, Burhanettin Bulut, Ali Haydar Fırat, Murat Bakan, Melisa Uğraş, Pınar Uzun Okakın, Ulaş Karasu, Bedirhan Berk Doğru, Hikmet Yalım Halıcı, Nazan Güneysu, Burcu Mazıcıoğlu, Mehmet Necati Yağcı, Zeliha Aksaz Şahbaz, İsmail Atakan Ünver, Ecevit Keleş, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Berna Özgül, Şengül Yeşildal, Mehmet Alkın Denizaslanı, Gökan Zeybek, Uğurcan İrak, Özgür Ceylan, Sinem Kırçiçek, Sevgi Kılıç, Engin Özkoç, Niyazi Şen, Aylin Nazlıaka, Ahmet Hakan Uyanık, Uygar Parçal."
YDK ÜYELERİ BELİRLENDİ
Resmi olmayan sonuçlara göre, Özgür Sağlam 742 ile YDK'de en çok oy alan isim oldu. Sağlam'ı, 736 oy ile Deniz Çakır ve 732 oy ile Turan Taşkın Özer izledi.
Sağlam, Çakır ve Özer'in yanı sıra YDK'nin 15 kişilik listesi şu isimlerden oluştu:
"İsmail Emre Telci (697), Esin Fatma Temel (695), Özkan Tice (652), Nurdan Yücal (696), Hümeyra Akkuş Sandıkcı (669), Ayça Akpek Şenay (725), Ekincan Aksoy (623), Ali Balta (643), Süleyman Bülbül (723), Deniz Demiröz (660), Aysemin Gülmez (692), Remzi Kazmaz (577)."
12 KİŞİLİK BKSP LİSTESİNDEN 8 TERCİH YAPILDI
Kurultayda, 60 kişilik PM'nin BKSP listesinden seçilen üyeler de belirlendi.
Özgür Özel'in, 12 kişilik BKSP listesinden 8 tercih yapıldı. Kotalı şekilde isimler şunlardan oluştu:
"Yalçın Karatepe (881), Yankı Bağcıoğlu (858), Emine Uçak Erdoğan (817), Gülşah Deniz Atalar (809), Gökçe Gökçen (794), Bahattin Bahadır Erdem (781), Baran Bozoğlu (735), Berker Esen (731)"
ÖZEL'İN LİSTESİ EKSİKSİZ PM'DE
Sonuçlara göre, Özgür Özel'in seçimler öncesi yayınladığı 52 kişilik anahtar listesinin tamamı delegeden onay aldı. Diğer listelerden hiçbir isim PM'ye girmeyi başaramadı.
İtiraz süresinin ardından ilçe seçim kurulu tarafından açıklanacak resmi sonuçlar, kamuoyuyla paylaşılacak.
CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri için oy verme işlemi başladı.
Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde devam eden CHP Kurultayı'nda, oy pusulalarının basımının tamamlanmasının ardından PM ve YDK seçimleri için 23 sandıkta oy verme işlemine geçildi.
Seçimlerde, 1323 delege 60 kişiden oluşan PM ve 15 kişilik YDK üyelerinin seçimi için oy kullanacak.
Kurultayda, PM adaylığı için 181, YDK için 51 başvuru yapıldı.
ADAYLARIN TANITIM YARIŞI
PM üye seçiminde "çarşaf liste" yöntemi uygulanacak. PM'ye girebilmek için 181 aday başvuruda bulundu. Her delegenin bu adaylar içinden 52 adayı işaretlemesi belli bir süreyi gerektirecek. Bu sürenin her delege için 3-4 dakikayı bulabileceği belirtiliyor.
Ayrıca, PM'ye aday olan partililer, stantlarda tanıtımlarını yaptı.
Parti Meclisi için oylamaya geçilirken, CHP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Özgür Özel'in anahtar listesi de delegelere dağıtıldı.
Özgür Özel'in listesinde PM için 52 isim, Bilim, Yönetim, Kültür Platformu (BYKP) için 12 isim, YDK için ise 15 isim yer alıyor.
Özel'in 52 kişilik PM listesinde, Burhanettin Bulut, Ensar Aytekin, Özgür Ceylan, Sezgin Tanrıkulu, Hikmet Yalın Halıcı, Gökan Zeybek, Özgür Karabat, Suat Özçağdaş, Deniz Yücel, Murat Bakan, Ulaş Karasu, Gamze Taşcıer, İsmail Atakan Ünver, Mahmut Tanal, Namık Tan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu olmak üzere 16 milletvekili bulunuyor.
Özel'in listesinde, mevcut Merkez Yönetim Kurulundan (MYK) ise Genel Başkan Yardımcıları Volkan Demir ve İlhan Uzgel'in dışında tüm isimler yer buldu. Öte yandan, Berkay Gezgin ile Berna Özgül de anahtar listede yer aldı.
Özel'in, BYKP listesinde ise 12 isim bulunuyor. Bu isimlerden 8'i Parti Meclisi'ne doğrudan girecek.
YDK LİSTESİ 15 İSİMDEN OLUŞTU
Özel'in Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) listesinde ise şu isimler yer alıyor:
"Turan Taşkın Özer, Özgür Sağlam, İsmail Emre Telci, Esin Fatma Temel, Özkan Tice, Nurdan Yücal, Hümeyra Akkuş Sandıkcı, Ayça Akpek Şenay, Ekincan Aksoy, Ali Balta, Süleyman Bülbül, Deniz Çakır, Deniz Demiröz, Aysemin Gülmez ve Remzi Kazmaz."
DENGE VE DAYANIŞMA LİSTESİ
Öte yandan, Genel Başkan Özel'in yanı sıra "Denge ve dayanışma listesi" ve "Ortak akıl ortak vicdan" adı altında başka iki liste de delegelere dağıtıldı.
105 oy geçersiz sayıldı.
"Bazı basın organlarında imzayı bulamadığımızı söyleniyor görmek isteyenler beni telefonumdan arayabilir. 97 imzayı kendilerine takdim ederim" diyen Berhan Şimşek daha sonra hem Özgür Özel'le hem de kurultay divanıyla tartıştı.
Şimşek'in "Ben duvarlara yazı yazarken Özgür Özel kısa donla geziyordu" dediği öğrenildi.
Öte yandan Berhan Şimşek, Cumhuriyet Halk Partisi 21.Olağanüstü Kurultayda imzalarımız ve müracaatımızı 5 dakika geç kaldığımız için divan kabul etmedi. Sayın Özgür Özel’e sayın Murat Emir’le sayın Ali Mahir Başarır konuşmama rağmen "Hayır vakit geçmiştir" dediler. Ama geçen kurultayda listeler 4 saat sonra verilebildi. Kamuoyunun ve parti kamuoyunun vicdanına teslim ediyorum saygılar" paylaşımında bulundu.
Özgür Özel'in konuşmasını bitirmesinin ardından Özel'i tek alkışlamayan kişinin eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu olduğu görüldü.
Uysal, "Partimi yıpratmamak adına adaylık iddiamı sürdürmeme kararı aldım" dedi.
Takvim.com.tr'nin CHP içinden edindiği kulislere göre Özgür Özel, eski genel sekreterlerden Önder Sav'ın kapısını çalmış, Sav, "Divan Başkanlığı İstanbul'a kalırsa kontrolü kaybedersin. İstanbul İl Başkanı Ekrem'in adamı, süreci uzatır, müdahale eder. Kurultay uzarsa delegenin direnci kırılır" uyarısında bulunmuştu.
Özgür Özel'in yanındaki 12 numaralı koltuğa diğerlerine nazaran daha büyük harflerle "Ekrem İmamoğlu - Cumhurbaşkanı adayı" yazısı asıldı.
Özel'in "Özgür"leşme hesapları yaptığı kurultayda en büyük Ekremci gibi gözükmesi "Tabanın gazını alma hamlesi" olarak yorumlandı.
"Bir zamanlar "siyaset üretme" yarışına sahne olan kurultaylar, şimdi "şaibeden arınma" ayinine dönüşmüş durumda" diyen Övür, "Delegelerin iradesinin etikle mi etkilerle mi belirlendiği sorusu, artık sadece bir dedikodu malzemesi değil, kamusal bir soruşturma konusuna dönüşmek üzere" dedi.
Övü şu ifadeleri kullandı:
Partinin genç genel başkanı Özgür Özel, yargı daha karar vermeden kamuoyuna seslendi: "Partiyi olağanüstü kurultaya götürerek kayyum girişimlerini engelledik."
Ne kadar pratik, ne kadar hızlı bir adalet anlayışı! Ne yargıya gerek kaldı ne de iç soruşturmaya. Hem savcı hem hâkim hem de jüri kendisi olmuş gibi. Ancak küçük bir sorun var: Şaibe iddialarının merkezindeki isimlerle "temizlenme" kurultayı yapılırsa, bu arınma mı olur, yoksa üzerini örtme mi? Yönetim, aynı iddiaların gölgesinde seçilmiş, şimdi ise o gölgede kalarak aydınlığa çıkacağını iddia ediyor.
Dahası, kurultayda oy kullanacak delegelerin kimilerinin tercihlerini hangi motivasyonla şekillendirdiği konusu hâlâ sis perdesi arkasında. Eğer yargı, bu sisin ardında "maddi bir hava sirkülasyonu" olduğunu tespit ederse, ortaya çıkacak tablo yalnızca bir yönetim krizi değil, bir sistemin çöküşünü işaret eder.
"Korkarım bu kurultay, bir "temizlik" operasyonundan çok, halının altındaki tozların daha geniş bir halıyla örtülmesi olacak"
CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'na, salonun fiziki şartları sebebiyle seyirci alınmayacağı duyuruldu.