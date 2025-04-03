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Kemal Kılıçdaroğlu "aday değilim" dedi Ekrem İmamoğlu ve ekibine "hırsız" göndermesinde bulundu: "Çalanların yüzüne tükürülür"

CHP, İBB’deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarıyla çalkalanırken, Kemal Kılıçdaroğlu 6 Nisan’daki olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Çalanların yüzüne tükürülür, ben çalmadım" sözleriyle Ekrem İmamoğlu ve ekibini "hırsız" göndermesinde bulunarak hedef aldı.

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Giriş Tarihi :03 Nisan 2025 , 22:24 Güncelleme Tarihi :03 Nisan 2025 , 22:24
Kemal Kılıçdaroğlu aday değilim dedi Ekrem İmamoğlu ve ekibine hırsız göndermesinde bulundu: Çalanların yüzüne tükürülür

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarıyla birlikte, CHP'deki kriz derinleşiyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dair gelişmeler, partinin içindeki hareketliliği daha da artırırken, 'şaibeli kurultay' nedeniyle CHP, kayyum atanacağını öne sürüp olağanüstü kurultay kararı aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU "ADAY DEĞİLİM" DEDİ

Önceki açıklamalarında adaylığa yeşil ışık yakan veren Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Nisan Pazar günü yapılacak olan olağanüstü kurultayda aday olmayacağını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için delegeler tarafından toplanan yüzlerce imza, partide tartışmalara yol açarken, bir grup CHP'li, eski genel başkanın adaylığını istemeyerek linç kampanyası başlatmıştı.

İMAMOĞLU VE EKİBİNE "HIRSIZ" GÖNDERMESİ

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aday olmama kararımın nedeni; 'Aday olursan yüzüne tükürürler.' diyen siyasetçilerin tehditleri değildir çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, yolsuzluk suçlamalarıyla gündemde olan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na da "hırsız" göndermesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu aynı zamanda şunları kaydetti:

"Aday olmama kararımın nedeni, 'aday olursan yüzüne tükürürler' diyen siyasetçilerin tehditleri değildir, çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım. Aday olmama kararımın nedeni, 'aday olursan taşlarlar' söylemi ile organize edilmiş linç kampanyalarından korktuğum için değildir. Çünkü yürüdüğüm yolda ölüm dahil hiçbir korkuya yer vermedim, korkmam.

Aday olmama kararımın nedeni, 'hangi yüzle aday olacaksın' diyen, sözüm ona muhalif sanılan, müesses nizamın askerleri ve paranın tetikçileri olmuş medya mensuplarının iftiraları değildir. Çünkü ülkem ve partim için verdiğim mücadelem milletimin vicdanına emanettir.

Aday olmama kararımın nedeni, partimizi iç çekişmelere sevk etmemek, dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek içindir. Kurultayımız milletimize, ülkemize ve partimize hayırlı olsun. Biz, gölgemiz olsun ve milletimiz hiçbir tehditten korkmasın diye güneşin altında durmayı görev bilen bir gelenekten geldik. Selam olsun, güneşin altında durabilmeyi göze alanlara."

KILIÇDAROĞLU'NUN PLANI BAŞKA
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun şaibelerle anılan 38.Olağan Kurultay ve İstanbul Kongresi ile ilgili mahkemeden çıkacak kararı beklediği, olası iptal durumunda parti yönetimi devralma planları yaptığı, Özgür Özel'in genel başkanlığını meşrulaştırmamak için olağanüstü kurultayda aday olmadığı değerlendiriliyor.

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