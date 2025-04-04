8 yaşında hayattan koparılan Narin Güran’ın en net görüntüsü ortaya çıktı! İşte sosyal medyada gündem olan o video
Diyarbakır, Bağlar'ın Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ı kim, neden öldürdü? sorusu cevabını ararken sosyal medyada gündem olan yeni görüntü ortaya çıktı. 8 yaşındaki Narin Güran'ın vahşice katledilmeden önce çekilen videosu yürekleri burktu.
8 yaşındaki Narin Güran'ı kim, neden öldürdü? sorusu yanıt arıyor.
Cinayette soruşturma tüm hızıyla devam ederken yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran 'iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Nevzat Bahtiyar ise, 'delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan' 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
YÜREK BURKAN O VİDEO!
Katili ve sebebi gizli olan cinayette gelişmeler yaşanmaya devam ederken son olarak sosyal medyada yürek burkan görüntüler ortaya çıktı.
8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmeden önce en net görüntüsü ortaya çıktı.