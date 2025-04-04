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8 yaşında hayattan koparılan Narin Güran’ın en net görüntüsü ortaya çıktı! İşte sosyal medyada gündem olan o video

Diyarbakır, Bağlar'ın Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ı kim, neden öldürdü? sorusu cevabını ararken sosyal medyada gündem olan yeni görüntü ortaya çıktı. 8 yaşındaki Narin Güran'ın vahşice katledilmeden önce çekilen videosu yürekleri burktu.

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8 yaşında hayattan koparılan Narin Güran’ın en net görüntüsü ortaya çıktı! İşte sosyal medyada gündem olan o video

8 yaşındaki Narin Güran'ı kim, neden öldürdü? sorusu yanıt arıyor.

8 yaşında hayattan koparılan Narin Güran’ın en net görüntüsü ortaya çıktı! (Takvim.com.tr arşiv)8 yaşında hayattan koparılan Narin Güran’ın en net görüntüsü ortaya çıktı! (Takvim.com.tr arşiv)

Cinayette soruşturma tüm hızıyla devam ederken yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran 'iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Nevzat Bahtiyar ise, 'delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan' 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

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Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Yüksel Güran'ın telefon ve internet kayıtları ortaya çıktı! O detay kafa karıştırdı

8 yaşında hayattan koparılan Narin Güran’ın en net görüntüsü ortaya çıktı! (Sosyal medya)8 yaşında hayattan koparılan Narin Güran’ın en net görüntüsü ortaya çıktı! (Sosyal medya)

YÜREK BURKAN O VİDEO!

Katili ve sebebi gizli olan cinayette gelişmeler yaşanmaya devam ederken son olarak sosyal medyada yürek burkan görüntüler ortaya çıktı.

8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmeden önce en net görüntüsü ortaya çıktı.

Narin Güran'ın en net görüntüsü ortaya çıktı!

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8 yaşında hayattan koparılan Narin Güran’ın en net görüntüsü ortaya çıktı! (Takvim.com.tr arşiv)8 yaşında hayattan koparılan Narin Güran’ın en net görüntüsü ortaya çıktı! (Takvim.com.tr arşiv)

SON FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan Narin Güran'ın katledilmeden çok kısa bir süre önce ailesiyle birlikte bir gezide çektikleri fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

8 yaşında hayattan koparılan Narin Güran’ın en net görüntüsü ortaya çıktı! (Takvim.com.tr arşiv)8 yaşında hayattan koparılan Narin Güran’ın en net görüntüsü ortaya çıktı! (Takvim.com.tr arşiv)

Narin Güran'ın üzerinde, son çekilen fotoğrafta giydiği siyah tişörtü ile ayağındaki kırmızı terlikler vardı. Narin bulunduktan sonra uzun süre tartışılan kırmızı terlikler, soruşturmada yer almış ve yargılamalar sırasında mahkeme tutanaklarına da girmişti.

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