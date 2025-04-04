Öte yandan Narin Güran 'ın katledilmeden çok kısa bir süre önce ailesiyle birlikte bir gezide çektikleri fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

8 yaşında hayattan koparılan Narin Güran’ın en net görüntüsü ortaya çıktı! (Takvim.com.tr arşiv)

Narin Güran'ın üzerinde, son çekilen fotoğrafta giydiği siyah tişörtü ile ayağındaki kırmızı terlikler vardı. Narin bulunduktan sonra uzun süre tartışılan kırmızı terlikler, soruşturmada yer almış ve yargılamalar sırasında mahkeme tutanaklarına da girmişti.

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