SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Trump tarifesi milyarderleri de vurdu: Bir günde servet kaybettiler! Çin'den misilleme geldi Wall Street çakıldı

ABD Başkanı Donald Trump’ın 60’tan fazla ülkeye yönelik yeni gümrük vergisi tarifeleriyle ticaret savaşını resmen başlatırken finans piyasalarında 2020’den bu yana en büyük düşüş başladı. Apple ve Google’ın da büyük düşüş kaydettiği belirtilirken bir otomobil şirketinin ise şimdiden 900’den fazla işçiyi işten çıkardığı bildirildi. Dünyanın en zengin isimleri ise bir günde resmen servet kaybetti. Trump'a Çin'den ise misilleme gelirken Wall Street hisseleri bir kez daha çakıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Nisan 2025 , 09:24 Güncelleme Tarihi :04 Nisan 2025 , 16:49
Trump tarifesi milyarderleri de vurdu: Bir günde servet kaybettiler! Çin’den misilleme geldi Wall Street çakıldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD Başkanı Donald Trump yeni gümrük vergisi tarifelerini duyurduktan sonra ticaret savaşı resmen başladı. Gümrük vergisine yönelik zamların had safhaya ulaştığı ülkelerin yanı sıra ABD'de de endişe başlarken finans piyasalarının 2020'den bu yana görülen en büyük düşüşü yaşadığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, ReutersABD Başkanı Donald Trump, Reuters

APPLE VE GOOGLE'DA BÜYÜK KAYIP

ABD hisseleri sert bir düşüşle kapandı, teknoloji ağırlıklı Nasdaq gün içinde yaklaşık %6 ve şubat ortasındaki zirvesinden yaklaşık %17 düştü, Apple, Google ve Nvidia büyük kayıplar bildirdi. S&P 500 koronavirüs salgınının ortasında 2020 yazından bu yana en büyük günlük düşüşünü yaşadı ve %4,8 düşüşle kapanırken Dow Jones Sanayi Ortalaması neredeyse %4 düştü. Asya ve Avrupa'daki büyük endeksler de düşüş yaşadı ancak bazıları işlem günlerinde kayıplarını telafi etti.

Trump'ın tarifesinin ardından hisselerde düşüş, Grafik The Washington Post'tan alınmıştırTrump'ın tarifesinin ardından hisselerde düşüş, Grafik The Washington Post'tan alınmıştır

ÇİN'DEN MİSİLLEME GELDİ WALL STREET HİSSELERİ ÇAKILDI

Çin, ABD'nin "karşılıklı tarifler" kapsamında Çin'den ithal ürünlere getirdiği yüzde 34'lük gümrük tarife artışına karşı ABD'ye aynı oranda ek tarife uygulayacağını bildirdi

Wall Street hisseleri, ABD'deki güçlü istihdam verilerini hiçe sayarak ve Çin'in Başkan Donald Trump'ın vergilerine yanıt olarak ağır gümrük vergileri açıklamasının ardından düşüşünü sürdürerek sert düşüşlerle açıldı.

ABD TÜKETİCİLERİNE YÜZLERCE MİLYAR DOLARA MAL OLACAK

Bu yıl ABD tüketicilerine ve işletmelerine yüzlerce milyar dolara mal olması beklenen yeni ithalat vergileri dalgası, ekonomik görünümü kökten değiştirme tehdidinde bulunuyor. JP Morgan analistleri, tarifeleri 1968'den bu yana ABD'deki en büyük vergi artışı olarak nitelendirdi ve Wall Street ve ötesindeki ekonomistler bu yıl bir gerilemenin çok daha olası hale geldiği konusunda uyarmaya başladı.

Çin’de öfke Avrupa’da dehşet! Trump vergileri duyurdu hisseler çakıldı: O markalarda büyük düşüşÇin’de öfke Avrupa’da dehşet! Trump vergileri duyurdu hisseler çakıldı: O markalarda büyük düşüş

900 İŞÇİYİ İŞTEN ÇIKARDILAR

The Washington Post'un bildirdiğine göre büyük şirketler yatırımlarını ve işe alımlarını çok daha maliyetli yeni bir gerçekliği yansıtacak şekilde ayarlamak için şimdiden çabalıyor. Jeep üreticisi Stellantis, Michigan ve Indiana'daki beş tesiste 900 işçiyi geçici olarak işten çıkardığını ve Kanada ve Meksika'daki fabrikalarda üretimi durdurduğunu, "bu tarifelerin orta ve uzun vadeli etkilerini" anlamaya çalıştığını söyledi.

TRUMP "AMELİYATI YAPTIK" DEDİ

Trump, Miami'ye Air Force One ile giderken muhabirlere "Hasta çok hastaydı. Ekonomide çok fazla sorun vardı" dedi. Tarifeleri acil ameliyatla karşılaştırarak şunları "Ameliyat bitti ve şimdi yerleşmesini bekliyoruz." dedi.

Trump fitili ateşledi! Dünyaya vergi savaşı: Türkiyeyi teğet geçti | İşte ABDnin 2 Nisan tarifesiTrump fitili ateşledi! Dünyaya vergi savaşı: Türkiyeyi teğet geçti | İşte ABDnin 2 Nisan tarifesi
Trump fitili ateşledi! Dünyaya vergi savaşı: Türkiye'yi teğet geçti | İşte ABD'nin 2 Nisan tarifesi

MİLYARDERLER BİR GÜNDE SERVET KAYBETTİ

Trump'ın tarifesi sadece şirketleri değil milyarderleri de vurdu. Forbes listesine göre dünyanın en zengin ismi olan Tesla ve X'in CEO'su ve artık Trump'ın danışmanı olan Elon Musk, 342 milyar dolarlık servetinden bir günde 9,4 milyar dolar kaybetti.

Elon Musk, İHAElon Musk, İHA

Dünyanın en zengin üçüncü ismi olan Jeff Bezos ise 215 milyar dolarlık servetinden 16,2 milyar dolar kaybetti.

Jeff Bezos, AFPJeff Bezos, AFP

Oracle CEO'su Larry Ellison, 192 milyar dolarlık servetinden 10,3 milyar dolar kayıp yaşadı.

Larry Ellison, Takvim Fotoğraf ArşiviLarry Ellison, Takvim Fotoğraf Arşivi

Zenginler listesine adını altıncı sıradan yazdıran Warren Buffett 154 milyar dolarlık servetinin 1,7 milyar dolarını kaybetti.

Warren Buffett, Takvim Fotoğraf ArşiviWarren Buffett, Takvim Fotoğraf Arşivi

Beşinci zengin Ernard Arnault ise 178 milyar dolarlık servetinin 8,6 milyar dolarını kaybetti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN