Galatasaray’da 11 ayrılık birden! Yıldızlar tek tek yolcu

403. MAÇ Türk futbolunun en köklü rekabetlerinden biri olan Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki ezeli mücadele, 17 Ocak 1909 tarihinde başladı. Aradan geçen yıllarda iki takım toplamda 402 kez karşı karşıya geldi. Bu zorlu rekabette Fenerbahçe 149 galibiyetle öne çıkarken, Galatasaray ise 1'i hükmen olmak üzere 129 kez sahadan zaferle ayrıldı. Ezeli rakipler, 124 maçta ise birbirine üstünlük sağlayamadı. Gol istatistiklerine bakıldığında, Fenerbahçe rakip fileleri 542 kez havalandırırken, Galatasaray 500 golle karşılık verdi.

KUPADA 27 KEZ KARŞILAŞTILAR Türk futbolunun ezeli rekabeti bu kez Türkiye Kupası'nda sahne alıyor. Genel istatistiklerde Fenerbahçe üstünlüğü elinde bulundururken, Türkiye Kupası mücadelelerinde ise Galatasaray öne çıkıyor. İki dev kulüp, kupa tarihinde bugüne kadar 26 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 13 galibiyet alırken, Fenerbahçe yalnızca 3 kez sahadan galip ayrıldı. 10 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Gol istatistiklerine bakıldığında, Galatasaray 42 gol atarken Fenerbahçe 29 golle yanıt verdi.

SON RANDEVU FİNALDE Fenerbahçe ile Galatasaray, Türkiye Kupası'nda en son 26 Mayıs 2016 tarihinde finalde kozlarını paylaştı. Bu kritik maçta Galatasaray, rakibini 1-0 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu.

GÖZLER OKAN BURUK'TA Bu sezon lider olmasına rağmen çalkantılı bir dönemden geçen Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Özellikle ara dönemde alınan futbolculardan şu ana kadar veril elde edilememesi ve yüksek bonservis bedelinin ödenmesi üzerine teknik heyet ve yönetim harekete geçti. Okan Buruk'un gelecek sezon çalışmak istemediği isimleri bildirerek ayrılmalarını isteyeceği öğrenildi.