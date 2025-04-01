Galatasaray’da 11 ayrılık birden! Yıldızlar tek tek yolcu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile TÜPRAŞ Stadyumu'nda karşılaştı. Cimbom, müsabakada 10 kişi kalmasının ardından sahadan 2-1 yenik ayrıldı ve haftayı puansız kapatıp ligde ilk mağlubiyetini aldı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile TÜPRAŞ Stadyumu'nda karşılaştı. Cimbom, müsabakada 10 kişi kalmasının ardından sahadan 2-1 yenik ayrıldı ve haftayı puansız kapatıp ligde ilk mağlubiyetini aldı.
Siyah beyazlıların gollerini Rafa Silva ve Gedon Fernandes kaydederken Lucas Torreira'nın muhteşem füzesi puan için yeterli olmadı.
NAMAĞLUP SERİ SONA ERDİ
Beşiktaş'a 2-1 yenilerek hem şampiyonluk yarışında yara alan hem de sezon başından bu yana taşıdığı 28 maçlık yenilmezlik serisine engel olamayan Aslan büyük bir üzüntü yaşadı.
KIRMIZIYLA TAKIMINI YAKTI
Ara transferde kadroya dahil edilen ve derbiye ilk 11'de başlayan Przemyslaw Frankowski, gördüğü kırmızı kartla birlikte takımının eksik kalmasına neden oldu. Polonyalı futbolcunun atılması sonrasında Kartal, özellikle Rafa Silva ile golü bulurken maçın kalan dakikalarında da önemli ataklar yakaladı.
"NE ALAKA YA?" TEPKİSİ
Galatasaray'ın tecrübeli savunmacısı Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaş derbisinde 83. dakikada oyundan alınmasının ardından gösterdiği tepkiyle gündeme oturdu. Oyundan çıkarken "söylene söylene" kenara gelen ve kulübede "Ne alaka?" diyerek teknik heyete serzenişte bulunan Abdülkerim'in bu tavrı, sarı-kırmızılı camiada rahatsızlık yarattı.
Abdülkerim Bardakcı'nın bu seviyeye ulaşmasında önemli bir paya sahip olan Teknik Direktör Okan Buruk, oyuncusuyla bir görüşme gerçekleştirerek değişiklikleri skora göre yaptıklarını ve zaman zaman bunların yaşanabileceğini söyleyerek öğrencisinin gönlünü aldı.
DERBİDE TELAFİ EDECEK
Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'da hedef yarı finale yükselebilmek. Kadıköy'deki son 5 maçın 3'ünü kazanan Aslan, üstünlüğüne güveniyor ve bunu tekrarlamak adına zorlu deplasmana çıkacak.
Ezeli rakibiyle bir derbide daha galibiyet için savaşacak olan Galatasaray'da Beşiktaş yenilgisinin izleri silinmek isteniyor. Teknik direktör Okan Buruk ve öğrencileri en iyi şekilde sahadan ayrılmak üzere hazırlıklarını tamamladı.
403. MAÇ
Türk futbolunun en köklü rekabetlerinden biri olan Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki ezeli mücadele, 17 Ocak 1909 tarihinde başladı. Aradan geçen yıllarda iki takım toplamda 402 kez karşı karşıya geldi. Bu zorlu rekabette Fenerbahçe 149 galibiyetle öne çıkarken, Galatasaray ise 1'i hükmen olmak üzere 129 kez sahadan zaferle ayrıldı. Ezeli rakipler, 124 maçta ise birbirine üstünlük sağlayamadı. Gol istatistiklerine bakıldığında, Fenerbahçe rakip fileleri 542 kez havalandırırken, Galatasaray 500 golle karşılık verdi.
KUPADA 27 KEZ KARŞILAŞTILAR
Türk futbolunun ezeli rekabeti bu kez Türkiye Kupası'nda sahne alıyor. Genel istatistiklerde Fenerbahçe üstünlüğü elinde bulundururken, Türkiye Kupası mücadelelerinde ise Galatasaray öne çıkıyor. İki dev kulüp, kupa tarihinde bugüne kadar 26 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 13 galibiyet alırken, Fenerbahçe yalnızca 3 kez sahadan galip ayrıldı. 10 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Gol istatistiklerine bakıldığında, Galatasaray 42 gol atarken Fenerbahçe 29 golle yanıt verdi.
SON RANDEVU FİNALDE
Fenerbahçe ile Galatasaray, Türkiye Kupası'nda en son 26 Mayıs 2016 tarihinde finalde kozlarını paylaştı. Bu kritik maçta Galatasaray, rakibini 1-0 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu.
GÖZLER OKAN BURUK'TA
Bu sezon lider olmasına rağmen çalkantılı bir dönemden geçen Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Özellikle ara dönemde alınan futbolculardan şu ana kadar veril elde edilememesi ve yüksek bonservis bedelinin ödenmesi üzerine teknik heyet ve yönetim harekete geçti. Okan Buruk'un gelecek sezon çalışmak istemediği isimleri bildirerek ayrılmalarını isteyeceği öğrenildi.
FİYASKO ÇIKTI
Victor Nelsson'u kiralayan Galatasaray, Genk'ten Carlos Cuesta'yı renklerine bağladı. 8 milyon euro ödenen Kolombiyalı yıldız, beklentileri karşılayamadı. Meksika'dan da talipleri olduğu yönünde birçok haber gündemde yer alıyor. Okan Buruk'un devam etmesi beklenmiyor.
KARARI NET DEĞİL
Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'nın geleceğini nasıl şekillendireceği netlik kazanmadı. Uruguaylı file bekçisinin gitmesi yüksek ihtimal olarak gözüküyor. Yerine birçok kaleci için arayış söz konusu.
KİRALIK GİDECEKLER
Takımın iki genç futbolcusu Efe Akman ve Metehan Baltacı bu sezon çok fazla süre bulamadı. Bu nedenle gelecek sezon kiralanmaları ve deneyim kazanmaları isteniyor.
TALİP ARANIYOR
Zorunlu satın alma maddesi ile toplamda 9 milyon euroya mal olan Ismail Jakobs'un sürekli sakatlık yaşaması üzerine en az zararla kurtulmak isteniyor. Senegalli futbolcunun talibi çıkarsa kolaylık sağlanacak.
DERBİNİN FATURASI ONA KESİLDİ
Ara transferde Lens'ten kiralanan Frankowski de topun ağzında. İddialara göre 3'lü sistem için geldiğini ancak 4'lü oynandığını ifade eden Polonyalı futbolcu, bu durumdan rahatsız. Sezon sonunda şarta bağlı opsiyonu kullanılmayacak.
PAHALIYA PATLADI
Sezon başında Sacha Boey gibi kar elde etmek umuduyla alınan ancak beklentileri karşılayamayan bir isim daha Elias Jelert. Danimarkalı futbolcunun şu ana kadar 19 maçta 481 dakika sahada kalan 21 yaşındaki ismin bonsrvis yllık ücreti kıyaslandığında dakikası 20.5 bin Euro'ya (85 bin TL) denk geldi. Okan Buruk'un gönderilmesi konusunda olumlu yanıt vermesi bekleniyor.
BERKAN YİNE YOLCU
Galatasaray'da uzun süredir forma giyen ve bir süre İtalya'ya da kiralanan Berkan Kutlu'nun sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor. Ancak teknik heyet ve yönetim devam etmek konusunda net bir tavır içerisinde değil.
KEREM ALMANYA'YA DÖNEBİLİR
Bu sezon formaya hasret kalan oyunculardan biri olan Kerem Demirbay'ın da yazın ayrılması gündemde. Deneyimli orta sahanın Bundesliga'ya dönebileceği konuşuluyor.
GÖZDEN ÇIKARILDI
Ayrılığı kesin olan ilk isim ise Yusuf Demir. Avusturyalı futbolcunun kontenjana takılması nedeniyle bu karar alındı. Kiralık veya bonservisiyle gönderilecek.
MERTENS BEKLENİYOR
Galatasaray'ın iki şampiyonluğuna yaptığı katkı ile adından söz ettirse de son haftalarda formu düşen Dries Mertens için birçok senaryo var. Kulüp hem indirim hem de teknik heyette görev düşünüyor. Belçikalı yıldız ise futbola devam edip etmeme gibi seçeneklerin haricinde bir okul açıp oyuncu yetiştirmeyi de planlıyor. Geleceği konusunda tavrının net olmaması nedeniyle şimdilik görüşmeler durmuş vaziyette.
DERBİYE ÖZEL HAZIRLADI
Galatasaray'da son haftalarda yedek kulübesine çekilen Dries Mertens'in yokluğu, takımın performansına doğrudan yansıdı. Belçikalı yıldızın ilk 11'de sahaya çıktığı 22 karşılaşmada yalnızca 3 kez puan kaybı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, Mertens'in yokluğunda oynanan 5 maçlık periyotta ise ciddi sıkıntılar yaşadı. Bu süreçte Galatasaray, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'ya karşı puan kaybederken, Beşiktaş karşısında da galibiyet alamadı.
Teknik direktör Okan Buruk, Mertens'in yerine forvet arkasında Alvaro Morata'yı denese de istenilen verimi alamadı. Bunun üzerine kadro planlamasında yeniden Dries Mertens'e ağırlık verilmeye başlandı. 37 yaşındaki deneyimli oyuncu, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanacak kritik derbi için özel olarak hazırlandı.
TEK GOLÜ KADIKÖY'DE
Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye karşı toplam 7 kez sahaya çıkan Dries Mertens, bu maçların 5'inde ilk 11'de yer aldı. Sarı-lacivertli fileleri yalnızca bir kez havalandırabilen yıldız futbolcu, bu golünü 2024 sezonunda Kadıköy'de oynanan ve Galatasaray'ın 3-1 galip geldiği karşılaşmada kaydetti.