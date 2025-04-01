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Galatasaray'da 11 ayrılık birden! Yıldızlar tek tek yolcu

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Beşiktaş derbisinde aldığı yenilginin ardından toparlanarak yoluna devam etmek amacında. Sarı kırmızılı ekipte bir yandan transfer çalışmaları da sürüyor. Özellikle ayrılacak isimler üzerinden rota belirlenecek. Oluşacak kontenjan ve kazanılacak bonservislerle birlikte yeni yıldızların alınması için zemin hazırlanacak. Teknik direktör Okan Buruk da kararını netleştirdi. İşte sezon sonu Galatasaray'dan ayrılması beklenen futbolcular...

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Giriş Tarihi :01 Nisan 2025 , 17:52 Güncelleme Tarihi :01 Nisan 2025 , 17:52
Galatasaray’da 11 ayrılık birden! Yıldızlar tek tek yolcu

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile TÜPRAŞ Stadyumu'nda karşılaştı. Cimbom, müsabakada 10 kişi kalmasının ardından sahadan 2-1 yenik ayrıldı ve haftayı puansız kapatıp ligde ilk mağlubiyetini aldı.

Galatasaray’da 11 ayrılık birden! Yıldızlar tek tek yolcu

Siyah beyazlıların gollerini Rafa Silva ve Gedon Fernandes kaydederken Lucas Torreira'nın muhteşem füzesi puan için yeterli olmadı.

Galatasaray’da 11 ayrılık birden! Yıldızlar tek tek yolcu

NAMAĞLUP SERİ SONA ERDİ

Beşiktaş'a 2-1 yenilerek hem şampiyonluk yarışında yara alan hem de sezon başından bu yana taşıdığı 28 maçlık yenilmezlik serisine engel olamayan Aslan büyük bir üzüntü yaşadı.

Galatasaray’da 11 ayrılık birden! Yıldızlar tek tek yolcu

KIRMIZIYLA TAKIMINI YAKTI

Ara transferde kadroya dahil edilen ve derbiye ilk 11'de başlayan Przemyslaw Frankowski, gördüğü kırmızı kartla birlikte takımının eksik kalmasına neden oldu. Polonyalı futbolcunun atılması sonrasında Kartal, özellikle Rafa Silva ile golü bulurken maçın kalan dakikalarında da önemli ataklar yakaladı.

Galatasaray’da 11 ayrılık birden! Yıldızlar tek tek yolcu

"NE ALAKA YA?" TEPKİSİ

Galatasaray'ın tecrübeli savunmacısı Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaş derbisinde 83. dakikada oyundan alınmasının ardından gösterdiği tepkiyle gündeme oturdu. Oyundan çıkarken "söylene söylene" kenara gelen ve kulübede "Ne alaka?" diyerek teknik heyete serzenişte bulunan Abdülkerim'in bu tavrı, sarı-kırmızılı camiada rahatsızlık yarattı.

Galatasaray’da 11 ayrılık birden! Yıldızlar tek tek yolcu

Abdülkerim Bardakcı'nın bu seviyeye ulaşmasında önemli bir paya sahip olan Teknik Direktör Okan Buruk, oyuncusuyla bir görüşme gerçekleştirerek değişiklikleri skora göre yaptıklarını ve zaman zaman bunların yaşanabileceğini söyleyerek öğrencisinin gönlünü aldı.

Galatasaray’da 11 ayrılık birden! Yıldızlar tek tek yolcu

DERBİDE TELAFİ EDECEK

Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde kozlarını paylaşacak olan Galatasaray'da hedef yarı finale yükselebilmek. Kadıköy'deki son 5 maçın 3'ünü kazanan Aslan, üstünlüğüne güveniyor ve bunu tekrarlamak adına zorlu deplasmana çıkacak.

Galatasaray’da 11 ayrılık birden! Yıldızlar tek tek yolcu

Ezeli rakibiyle bir derbide daha galibiyet için savaşacak olan Galatasaray'da Beşiktaş yenilgisinin izleri silinmek isteniyor. Teknik direktör Okan Buruk ve öğrencileri en iyi şekilde sahadan ayrılmak üzere hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray’da 11 ayrılık birden! Yıldızlar tek tek yolcu

403. MAÇ

Türk futbolunun en köklü rekabetlerinden biri olan Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki ezeli mücadele, 17 Ocak 1909 tarihinde başladı. Aradan geçen yıllarda iki takım toplamda 402 kez karşı karşıya geldi. Bu zorlu rekabette Fenerbahçe 149 galibiyetle öne çıkarken, Galatasaray ise 1'i hükmen olmak üzere 129 kez sahadan zaferle ayrıldı. Ezeli rakipler, 124 maçta ise birbirine üstünlük sağlayamadı. Gol istatistiklerine bakıldığında, Fenerbahçe rakip fileleri 542 kez havalandırırken, Galatasaray 500 golle karşılık verdi.

Galatasaray’da 11 ayrılık birden! Yıldızlar tek tek yolcu

KUPADA 27 KEZ KARŞILAŞTILAR

Türk futbolunun ezeli rekabeti bu kez Türkiye Kupası'nda sahne alıyor. Genel istatistiklerde Fenerbahçe üstünlüğü elinde bulundururken, Türkiye Kupası mücadelelerinde ise Galatasaray öne çıkıyor. İki dev kulüp, kupa tarihinde bugüne kadar 26 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 13 galibiyet alırken, Fenerbahçe yalnızca 3 kez sahadan galip ayrıldı. 10 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Gol istatistiklerine bakıldığında, Galatasaray 42 gol atarken Fenerbahçe 29 golle yanıt verdi.

Galatasaray’da 11 ayrılık birden! Yıldızlar tek tek yolcu

SON RANDEVU FİNALDE

Fenerbahçe ile Galatasaray, Türkiye Kupası'nda en son 26 Mayıs 2016 tarihinde finalde kozlarını paylaştı. Bu kritik maçta Galatasaray, rakibini 1-0 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu.

Galatasaray’da 11 ayrılık birden! Yıldızlar tek tek yolcu

GÖZLER OKAN BURUK'TA

Bu sezon lider olmasına rağmen çalkantılı bir dönemden geçen Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor. Özellikle ara dönemde alınan futbolculardan şu ana kadar veril elde edilememesi ve yüksek bonservis bedelinin ödenmesi üzerine teknik heyet ve yönetim harekete geçti. Okan Buruk'un gelecek sezon çalışmak istemediği isimleri bildirerek ayrılmalarını isteyeceği öğrenildi.

Galatasaray’da 11 ayrılık birden! Yıldızlar tek tek yolcu

FİYASKO ÇIKTI

Victor Nelsson'u kiralayan Galatasaray, Genk'ten Carlos Cuesta'yı renklerine bağladı. 8 milyon euro ödenen Kolombiyalı yıldız, beklentileri karşılayamadı. Meksika'dan da talipleri olduğu yönünde birçok haber gündemde yer alıyor. Okan Buruk'un devam etmesi beklenmiyor.

Galatasaray’da 11 ayrılık birden! Yıldızlar tek tek yolcu

KARARI NET DEĞİL

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'nın geleceğini nasıl şekillendireceği netlik kazanmadı. Uruguaylı file bekçisinin gitmesi yüksek ihtimal olarak gözüküyor. Yerine birçok kaleci için arayış söz konusu.

Galatasaray’da 11 ayrılık birden! Yıldızlar tek tek yolcu

KİRALIK GİDECEKLER

Takımın iki genç futbolcusu Efe Akman ve Metehan Baltacı bu sezon çok fazla süre bulamadı. Bu nedenle gelecek sezon kiralanmaları ve deneyim kazanmaları isteniyor.

Galatasaray’da 11 ayrılık birden! Yıldızlar tek tek yolcu

TALİP ARANIYOR

Zorunlu satın alma maddesi ile toplamda 9 milyon euroya mal olan Ismail Jakobs'un sürekli sakatlık yaşaması üzerine en az zararla kurtulmak isteniyor. Senegalli futbolcunun talibi çıkarsa kolaylık sağlanacak.

Galatasaray’da 11 ayrılık birden! Yıldızlar tek tek yolcu

DERBİNİN FATURASI ONA KESİLDİ

Ara transferde Lens'ten kiralanan Frankowski de topun ağzında. İddialara göre 3'lü sistem için geldiğini ancak 4'lü oynandığını ifade eden Polonyalı futbolcu, bu durumdan rahatsız. Sezon sonunda şarta bağlı opsiyonu kullanılmayacak.

Galatasaray’da 11 ayrılık birden! Yıldızlar tek tek yolcu

PAHALIYA PATLADI

Sezon başında Sacha Boey gibi kar elde etmek umuduyla alınan ancak beklentileri karşılayamayan bir isim daha Elias Jelert. Danimarkalı futbolcunun şu ana kadar 19 maçta 481 dakika sahada kalan 21 yaşındaki ismin bonsrvis yllık ücreti kıyaslandığında dakikası 20.5 bin Euro'ya (85 bin TL) denk geldi. Okan Buruk'un gönderilmesi konusunda olumlu yanıt vermesi bekleniyor.

Galatasaray’da 11 ayrılık birden! Yıldızlar tek tek yolcu

BERKAN YİNE YOLCU

Galatasaray'da uzun süredir forma giyen ve bir süre İtalya'ya da kiralanan Berkan Kutlu'nun sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor. Ancak teknik heyet ve yönetim devam etmek konusunda net bir tavır içerisinde değil.

Galatasaray’da 11 ayrılık birden! Yıldızlar tek tek yolcu

KEREM ALMANYA'YA DÖNEBİLİR

Bu sezon formaya hasret kalan oyunculardan biri olan Kerem Demirbay'ın da yazın ayrılması gündemde. Deneyimli orta sahanın Bundesliga'ya dönebileceği konuşuluyor.

Galatasaray’da 11 ayrılık birden! Yıldızlar tek tek yolcu

GÖZDEN ÇIKARILDI

Ayrılığı kesin olan ilk isim ise Yusuf Demir. Avusturyalı futbolcunun kontenjana takılması nedeniyle bu karar alındı. Kiralık veya bonservisiyle gönderilecek.

Galatasaray’da 11 ayrılık birden! Yıldızlar tek tek yolcu

MERTENS BEKLENİYOR

Galatasaray'ın iki şampiyonluğuna yaptığı katkı ile adından söz ettirse de son haftalarda formu düşen Dries Mertens için birçok senaryo var. Kulüp hem indirim hem de teknik heyette görev düşünüyor. Belçikalı yıldız ise futbola devam edip etmeme gibi seçeneklerin haricinde bir okul açıp oyuncu yetiştirmeyi de planlıyor. Geleceği konusunda tavrının net olmaması nedeniyle şimdilik görüşmeler durmuş vaziyette.

Galatasaray’da 11 ayrılık birden! Yıldızlar tek tek yolcu

DERBİYE ÖZEL HAZIRLADI

Galatasaray'da son haftalarda yedek kulübesine çekilen Dries Mertens'in yokluğu, takımın performansına doğrudan yansıdı. Belçikalı yıldızın ilk 11'de sahaya çıktığı 22 karşılaşmada yalnızca 3 kez puan kaybı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, Mertens'in yokluğunda oynanan 5 maçlık periyotta ise ciddi sıkıntılar yaşadı. Bu süreçte Galatasaray, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'ya karşı puan kaybederken, Beşiktaş karşısında da galibiyet alamadı.

Galatasaray’da 11 ayrılık birden! Yıldızlar tek tek yolcu

Teknik direktör Okan Buruk, Mertens'in yerine forvet arkasında Alvaro Morata'yı denese de istenilen verimi alamadı. Bunun üzerine kadro planlamasında yeniden Dries Mertens'e ağırlık verilmeye başlandı. 37 yaşındaki deneyimli oyuncu, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanacak kritik derbi için özel olarak hazırlandı.

Galatasaray’da 11 ayrılık birden! Yıldızlar tek tek yolcu

TEK GOLÜ KADIKÖY'DE

Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye karşı toplam 7 kez sahaya çıkan Dries Mertens, bu maçların 5'inde ilk 11'de yer aldı. Sarı-lacivertli fileleri yalnızca bir kez havalandırabilen yıldız futbolcu, bu golünü 2024 sezonunda Kadıköy'de oynanan ve Galatasaray'ın 3-1 galip geldiği karşılaşmada kaydetti.

Galatasaray’da 11 ayrılık birden! Yıldızlar tek tek yolcu

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Galatasaray’da 11 ayrılık birden! Yıldızlar tek tek yolcu
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