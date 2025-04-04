Günler sonra ilk görüntü! MHP lideri Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret ediyor

TÜRKEŞ'İN KABRİNİ ZİYARET ETTİ Gerçirdiği kalp operasyonunun ardından nekahet dönemini tamamlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ülkücü hareketin lideri Alparslan Türkeş 'in kabrini ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli günler sonra ilk kez görüntü verdi.

Partililer tarafından karşılanan Bahçeli daha sonra genel merkeze geçti.

KALP KAPAKÇIĞI DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat'ta Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir özel hastaneye kaldırılmış burada 6 şubatta yapılan ameliyatta kalp kapakçığı değiştirilmişti.

MHP'den 14 Şubat'ta yapılan açıklamada Bahçeli'nin taburcu edildiği belirtilmiş ve nehaket döneminin ardından mesaisine başlayacağı belirtilmişti.