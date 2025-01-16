SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani’den Başkan Erdoğan’a teşekkür!
Haberler Güncel Videoları

Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani'den Başkan Erdoğan'a teşekkür!

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 10:41 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2025 10:40

Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, Suriye'nin yeniden inşasında Türkiye'nin rolünün büyük olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Şeybani, Suriyelilerin onurlu ve güvenli geri dönüşü için "Şartların sağlanmasını kardeşlerimizin dönmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Şam, PKK/YPG konusunda Ankara ile aynı çizgide olduğunu bir kez daha gösterdi. Hasan Şeybani, "Türkiye'nin güvenliği Suriye'nin de güvenliğidir. Teröre karşı hızlı davranacağız" diyerek terör örgütünü uyardı.

SIRADAKİ VİDEO
Balıkesir'de elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi
16.01.2025Perşembe
Ardahan'da Sibirya soğukları: Göle eksi 19 derece
16.01.2025Perşembe
Freni arızalanan hafriyat kamyonunun 5 aracı biçtiği feci kaza kamerada
16.01.2025Perşembe
Yolda bulduğu kredi kartıyla borcunu ödeyip market alışverişi yaptı
16.01.2025Perşembe
Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’nda bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi
16.01.2025Perşembe
Bunlar da Var
Lisede dehşet kamerada! Kadın müdürü boğazından bıçakladı! 00:37
Lisede dehşet kamerada! Boğazından bıçakladı!
15.01.2025Çarşamba
Ekrem İmamoğlu’ndan SGK borçları açıklaması 01:06
Ekrem İmamoğlu'ndan SGK borçları açıklaması
15.01.2025Çarşamba
İstanbul’da sahte içki dehşeti: 1 günde 19 ölü! 01:31
İstanbul'da sahte içki dehşeti: 1 günde 19 ölü!
15.01.2025Çarşamba
Rezidans inşaatında cinayet: 1 ölü 4 yaralı! 01:26
Rezidans inşaatında cinayet: 1 ölü 4 yaralı!
15.01.2025Çarşamba
CANLI YAYIN