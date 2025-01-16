Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani’den Başkan Erdoğan’a teşekkür!

Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, Suriye'nin yeniden inşasında Türkiye'nin rolünün büyük olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Şeybani, Suriyelilerin onurlu ve güvenli geri dönüşü için "Şartların sağlanmasını kardeşlerimizin dönmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Şam, PKK/YPG konusunda Ankara ile aynı çizgide olduğunu bir kez daha gösterdi. Hasan Şeybani, "Türkiye'nin güvenliği Suriye'nin de güvenliğidir. Teröre karşı hızlı davranacağız" diyerek terör örgütünü uyardı.